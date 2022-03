Deporte contra todo diagnóstico

El campo de fútbol del Atlético Rafal abre sus puertas cada jueves por la tarde para jugar un partido contra el estigma que todavía rodea a la salud mental. Una vacuna semanal contra prejuicios que sirve de terapia tanto para quienes tienen un diagnóstico como para los que no. «Aquí no lo pedimos. Al final en todos los servicios siempre estamos pidiendo a la persona que se desnude, que te cuente su vida. Aquí solo se te pregunta si quieres jugar a fútbol. Te damos una camiseta y a disfrutar», ilustra Daniel Muñoz, coordinador del servicio ocupacional de la asociación Gira-sol y responsable de las actividades comunitarias.

Esta entidad está asociada con Estel de Llevant y Fundación Es Garrover bajo el paraguas de 3 Salut Mental. Hace tres años empezó a organizar actividades deportivas y talleres —interrumpidos por el confinamiento— con la vocación de que traspasaran las paredes de la asociación. «Son actividades abiertas a todo el mundo, sin tener en cuenta si tienes o no una discapacidad», explica Sara Esteban, voluntaria de Gira-sol. «Se trata de reeducar a la sociedad y de romper el estigma», cuenta.

El deporte —hay fútbol, pádel, baloncesto, senderismo y un amplio abanico de actividades— iguala, abona la empatía y rompe barreras. «Me apetece porque coincido con otra gente y no estoy tanto tiempo en casa. Aumenta las endorfinas y me hace sentir muy bien, es algo que te engancha», define Guillem Pérez.

Es el primer día que se enfunda la camiseta de Gira-sol. Le convencieron compañeros de trabajo en Tres Glops, una dispensadora de agua embotellada que depende de 3 Salut Mental. Acumula muchos más minutos sobre el césped Jorge Cabello, que reparte sus simpatías entre el Atlético Baleares y el Real Mallorca. «Llevo tres años estable, tomando la medicación y viniendo a hacer deporte. Es fundamental para la salud mental porque te despeja, y también para el cuerpo porque sudas y haces deporte. Además cuando vengo desconecto y me anima a sociabilizar», afirma.

Ese es el principal objetivo que se marca Gira-sol, abrir un espacio para dialogar con el pretexto del deporte. «Hablamos de tú a tú y de emociones, que es muy importante cuando estamos mal. Es fundamental buscar esa comprensión y empatía con otra persona», manifiesta Esteban.

Esta voluntaria celebra que cada jueves etiquetas, diagnósticos y prejuicios se queden en la puerta del campo de fútbol. Habla del estigma y también del ‘autoestigma’. «A veces no es que no quiera contarte cuál es mi diagnóstico de salud mental; a lo mejor es que no te lo quiero decir a ti o no en este momento. No tengo porque desnudarme ante cualquier persona. Yo soy Sara, no Sara y otra cosa», ejemplifica Esteban.

Un espacio compartido

Muñoz está convencido del éxito de la fórmula y anima a otras entidades, del tipo que sean, a realizar actividades inclusivas. «Esto tendría que hacerse en todos los barrios. Llevamos tiempo haciéndolo y valoro mucho el hecho de que podamos compartir un espacio con los vecinos y la comunidad. Esto podría hacerse en toda la isla», señala el responsable de estas actividades.

Y recuerda que las puertas del campo de fútbol del Atlético Rafal seguirán abiertas todos los jueves a las 16:00 horas para todo aquel que desee ejercitar cuerpo y mente.