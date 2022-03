La Comisión de Salud del Parlament debatió y aprobó el miércoles por unanimidad la Proposición No de Ley (PNL) presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, Més per Mallorca, Vox-Actúa Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, que insta al Gobierno de las Illes Balears a prever, en el marco de la elaboración del nuevo Plan Estratégico de la conselleria de Salud 2021-2026, el impulso progresivo del servicio de alergología, de acuerdo a la existencia y disponibilidad real de los y las profesionales de esta especialidad, y con el objetivo de atender la demanda de todos aquellos pacientes que precisan esa atención.

Juan Manuel Gómez, portavoz de Sanidad de Ciudadanos, hizo una mención especial a la Sociedad Balear de Alergología y a la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) como grandes apoyos en la elaboración de esta iniciativa, que supone el primer paso para mejorar la situación actual de las familias de las cuatro islas. La SEAIC lleva años reclamando la necesidad de impulsar la creación urgente de un servicio público de Alergología en el sistema sanitario balear, con el fin de solucionar un déficit de alergólogos que sitúa a los pacientes alérgicos de Balears como ciudadanos de segunda. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un alergólogo/a por cada 50.000 habitantes. España, con más de 46 millones de habitantes, necesitaría, como mínimo, 920 especialistas para garantizar una correcta atención. No obstante, en la actualidad se cuenta con menos de 800 alergólogos/as. Así, son varias las CCAA que disponen de un número de alergólogos menor del recomendado. El caso más evidente es el de Balears, cuya sanidad pública solo dispone de una profesional de esta especialidad médica.