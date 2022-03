La Conselleria de Salud y Consumo ha informado del traslado con éxito de un paciente de 60 años con necesidades de oxigenación extracorpórea desde el Hospital Mateu Orfila al Hospital Universitario Son Espases.

Según han explicado, el traslado se ha llevado a cabo con un equipo médico multidisciplinario de ECMO (sistema de ventilación por membrana extracorpórea) formado por un intensivista, un perfusionista y un cirujano vascular de Son Espases, además de un médico y un enfermero del 061.

El dispositivo, que se activó a las 15.00 horas de este miércoles, estuvo coordinado desde la Central de Coordinación del SAMU 061 de Baleares y se llevó a cabo en dos fases.

En la primera, el equipo que iba a someter al paciente a la técnica ECMO se trasladó de Mallorca a Menorca con el avión ambulancia del SAMU 061.

Una vez en Menorca, se activó una ambulancia para casos de covid-19. Tras estabilizar al paciente, se inició la segunda fase trasladándolo del Mateu Orfila a Son Espases.

Para recogerlo en el aeropuerto de Son Sant Joan se activó una ambulancia para casos de covid-19 y el equipo Delta del 061 como apoyo logístico de los equipos asistenciales. A las 04.00 horas de este jueves el paciente ha llegado a Son Espases en situación estable.

Según han apuntado, los pulmones del paciente no respondían a la ventilación mecánica debido a la covid-19 y a la neumonía. No obstante, pudo ser trasladado gracias a la ECMO, una técnica compleja que da asistencia cardíaca y respiratoria (sustituye la función de los pulmones y del corazón en la oxigenación de la sangre) a los pacientes que tienen dichos órganos gravemente afectados y que no pueden desarrollar una función normal por sí mismos.

La técnica consiste en introducir una cánula a través de una vena central (la femoral o la yugular) y otra en una vía arterial (habitualmente la carótida, en niños) o en venosa central (la femoral o la yugular) para establecer un circuito de entrada y salida de la sangre, que posteriormente es impulsada por una bomba y pasada por un aparato que la oxigena antes de introducirla otra vez en el organismo.