La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha recibido 5.000 euros de la asociación Feim Camí per Viure para impulsar la investigación contra el cáncer. Según ha informado la UIB, la entidad Feim Camí per Viure ha donado este año 5.000 euros al proyecto Investigación en cáncer de mama (InCaM), del Grupo Multidisciplinar de Oncología Translacional (GMOT) de la Universidad. Así, en los últimos cuatro años, la asociación ha concedido un total de 18.100 euros a este proyecto de investigación. Este dinero ha sido recogido por la entidad a través de la organización de actividades solidarias. Feim Camí per Viure es una asociación de Santa Maria del Camí que cuenta entre sus miembros con 14 mujeres que han sufrido cáncer de mama.