El conseller de Turismo, Iago Negueruela, reiteró ayer su petición a los partidos de la oposición de que no voten en contra de la nueva ley que debe de regular este sector sin una justificación, y defendió que opten por enriquecerla con sus propuestas.

El conseller insistió en que se trata de una normativa que cuenta con un amplio respaldo de los agentes sociales y que ha sido negociada con todos ellos para lograr consensuarla en su mayor parte.

En este sentido, puso en valor que lo que se busca es que las inversiones en materia turística se centren en mejorar las cerca de 400.000 plazas existentes, y no en impulsar las 20.000 que todavía no existen y cuya creación queda bloqueada, alegando que de lo que se trata es de crecer en calidad y no en intensidad de la oferta.

Negueruela reprochó al PP que ponga el acento en los puntos que han provocado tensiones, alegando que éstas aparecen cuando se negocia, y acusó a dicha formación política de no hacer apostado nunca por el diálogo cuando gobernaba.

Además, puso en valor la apuesta que se hace en materia social o de protección medioambiental.