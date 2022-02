El director general de IB3, Andreu Manresa, ha recordado este viernes que la decisión sobre su continuidad al frente de la radiotelevisión pública corresponde a la Cámara autonómica. "Sobre lo mío y mi equipo, ya dirá el Parlament lo que toca, porque soy un hombre respetuoso y yo haré lo que el Parlament me diga", ha señalado.

Así lo ha expresado Manresa, durante su comparecencia en la Comisión de Control a IB3, tras ser preguntado por parte del diputado del PP Antoni Fuster, sobre sus objetivos "personales" para este 2022.

Fuster ha considerado que este será un "año movido e interesante" en IB3 porque se deberán abordar temas importantes como la internalización de los informativos o la renovación del equipo directivo. En este punto, ha apuntado que será "un año incierto" para Manresa y, por ello, le ha preguntado por sus objetivos personales.

En cuanto a su continuidad como director, Manresa se ha remitido a la decisión del Parlament y ha subrayado que su objetivo es acudir "con dignidad cada mes a explicar la gestión de IB3" y que la ciudadanía esté "satisfecha" con la producción de la radiotelevisión.

Beneficios de la internalización

Durante la Comisión, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha cuestionado los beneficios de la internalización de los servicios informativos y ha criticado el coste de este proceso. "Sigo sin entender en qué va a beneficiar ese sobrecoste", ha señalado.

El director de IB3 ha remarcado que "una empresa organizada con una sola estructura funciona de manera más ágil, más coherente, más rápida y más dinámica que haciéndolo a través de empresas interpuestas".

A raíz de otra pregunta sobre la internalización, por parte de Unidas Podemos, Manresa ha detallado que el modelo de radiotelevisión pública que saldrá de este proceso será "de vanguardia, futuro y diversidad". Además, permitirá trabajar con "más eficacia, mejor ambiente, más estabilidad y menores tensiones".

Pluralidad en IB3

Otro de los temas que se han abordado en la Comisión es la voz que se da a los distintos grupos políticos, algo que han criticado tanto Vox como Unidas Podemos.

La portavoz adjunta de la formación morada, Esperança Sans, ha reconocido que es "complicado" dar voz a ocho grupos parlamentarios, pero ha pedido un esfuerzo para que estén representadas todas las opiniones políticas. Así, ha criticado el tiempo que se dedicó a Unidas Podemos en las piezas informativas relativas a la Ley de Educación.

Manresa ha destacado que "debe de haber equidad" en los informativos de IB3, aunque ha recordado que "el cronómetro no es la garantía de la pluralidad".

Ante las mismas críticas por parte de Vox, que ha censurado la poca presencia del partido en los espacios de IB3, el director general ha resaltado que "no hay criterios políticos de marginar a Vox". "Mientras yo sea director, no habrá intervencionismo político", ha añadido.

Retransmisión del Open de Australia

Por otro lado, el diputado Antoni Fuster ha sido muy crítico con Manresa por el hecho de que IB3 no retransmitiera el partido disputado por el tenista Rafa Nadal en la final del Open de Australia, dado que se trata de un hecho periodístico "muy importante". "No me puedo creer que IB3 Radio no estuviera allí retransmitiendo el partido. No se lo digo desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista periodístico", ha asegurado.

Fuster ha lamentado que "igual por estas equivocaciones tienen las audiencia que tienen en IB3 Radio" y ha pedido al director general que reconozca que "se equivocó".

Por su parte, Manresa ha apuntado que es "imposible", por sus recursos e infraestructura, acreditar a IB3 y comprar los derechos de retransmisión de un partido de este tipo. También ha considerado que haber retransmitido por la radio un partido como éste, de cinco horas, habría sido "obtuso" y "antiperiodístico".

Asimismo, ha afirmado que tras la victoria de Nadal, IB3 ofreció numerosas piezas informativas sobre el tenista, retransmitió un documental y una redactora se desplazó a la Rafa Nadal Academy, en Manacor.

Información local

Finalmente, el diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha instado a Manresa a recuperar las desconexiones insulares de IB3 TV, ya que en los últimos años "se ha retrocedido" en información local. "Echamos de menos una información local e insular, más territorializada y arraigada en nuestros pueblos", ha indicado.

Así, ha lamentado que, en un mundo globalizado, "hay muchas informaciones que acaban comiéndose el espacio en los informativos y lo que ocurre en nuestra casa pierde peso y presencia. Hay cosas que si no las cuenta IB3, no las contará nadie".

El director general ha defendido que IB3 Web es el "medio más arraigado a cada uno de los rincones de Baleares" y la proximidad "es lo que justifica la existencia de IB3". Además, ha alegado motivos técnicos para justificar la imposibilidad de hacer desconexiones locales.