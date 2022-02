La líder del PP de Baleares, Marga Prohens, ha reivindicado la figura del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, porque "tiene cuatro mayorías absolutas y una experiencia de gestión incontestable". Esta experiencia, ha dicho, puede ir bien al PP para comenzar una nueva etapa. Sobre Pablo Casado, ha afirmado que "nunca me encontraran haciendo leña del árbol caído porque no es elegante ni soluciona nada". Además, ha explicado que el proyecto de educación de 0 a 3 años es el mismo que tienen en Galicia y están trabajando con su consellera: "Está funcionando y es de éxito, tenemos la suerte de tener grandes presidentes donde gobernamos que demuestran que se puede gestionar de otra manera".

Prohens ha confesado que esta guerra "nos estaba haciendo mucho daño y no tenía sentido", por lo que toca cerrar esta etapa y empezar una nueva con tranquilidad: "Este mes debe ser una transición tranquila, que las personas que se van se puedan hacerlo de forma tranquila y que los que lleguen puedan coger un impulso".

Asimismo, ha declarado que la situación vivida ha sido "excepcional" y que ha podido hablar con mucha gente porque quería preservar la unidad del PP de Baleares: "Cargos históricos me decían que no se había vivido nunca y me han dado muchos consejos".

La líder popular ha expresado que aún no ha tenido tiempo de pensar en qué posición debe tener el partido de Baleares en el nuevo proyecto, aunque ha confirmado que defenderá que el PP de Baleares, "más unido que nunca", que tenga "voz y voto" en la nueva dirección nacional.