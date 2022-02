La presidenta del PP de Balears, Marga Prohens, reúne esta tarde a su núcleo duro y después a todos los barones populares de las islas para analizar y decidir una postura en la crisis interna que está viviendo el Partido Popular a nivel nacional, con la guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. A partir de las 18:00 horas, Prohens se encontrará con su comité de dirección, que son las 15 personas más cercanas y colaboradoras de la presidenta del PP balear. Después ha convocado a su comité ejecutivo ampliado con todos los cargos públicos, alcaldes, ediles y presidentes de juntas locales. Prohens quiere que el PP balear tenga una postura única y clara en esta guerra y ante la más que probable exigencia de dimisión de Pablo Casado. La líder del PP quiere escuchar todas las facciones de su partido y les ha pedido que expresen sus opiniones en las reuniones de esta tarde.

Marga Prohens no podrá participar mañana en Madrid en la reunión de barones territoriales convocados por Casado. Su embarazo le impide poder viajar y por privacidad en las comunicaciones no le permitirán participar de forma telemática. No obstante, Prohens habló el domingo con Casado y en el PP de forma oficial apuntan que le traslado el "enorme malestar de la bases con esta crisis". Fuentes populares señalan que en el partido en las islas estarían en la línea de un congreso extraordinario al considerar que la etapa de Casado ha concluido y les gusta la opción del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como líder de transición hasta la llegada de Isabel Díaz Ayuso al liderazgo definitivo del partido. "Entre los afiliados y simpatizantes, la gran mayoría están con Ayuso", ha señalado un destacado barón popular de las islas.

En el comité Ejecutivo nacional, que tendrá lugar el próximo lunes para decidir si se convoca este congreso extraordinario para revelar a Pablo Casado, tampoco podrá participar Prohens. Sí que podrá delegar su voto. Del PP de Balears viajarán el lunes a Madrid con voz y voto: la secretaria general, Sandra Fernández; los diputados Sebastià Sagreras Peixet, Toni Costa y Toni Fuster; el portavoz en el Consell, Llorenç Galmés; los senadores José Vicente Marí, María Salom y Tobal Marqués, el diputado nacional Miguel Jerez, el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, y la eurodiputada Rosa Estaràs.