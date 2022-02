«Es un producto tóxico que no entiende nadie»

Guillem Bou es el autor de un informe financiero sobre las hipotecas IRPH encargado por el Govern y que por primera vez detalla los «engaños» que se esconden tras este polémico producto financiero.

¿Cómo surgió la iniciativa de escribir el informe?

El índice IRPH es un producto realmente muy tóxico, pero si no eres un financiero o un matemático no puedes entender qué firmas. Pero los jueces no veían nada raro, lo veían todo correcto, así que propuse al director general de Consumo [Félix Alonso] la redacción de un informe para analizar con datos por qué es tóxico. Me dijo que adelante, hice el informe y me lo revisaron dos profesores de Economía de la UB.

En el documento habla de «los cuatro pilares del engaño financiero» del IRPH.

El primero de ellos se refiere a una redacción incomprensible y compleja. Aunque los jueces dicen que se entiende perfectamente por un consumidor medio, nosotros nos hemos molestado en mirar la información que hay en el BOE y es tan técnica que solo está al alcance de licenciados en Económicas. Otro de los engaños es que los bancos argumentan que los clientes tienen toda la información a su alcance, pero es falso porque o no existe, o no se entiende.

También hablan de las llamadas «cláusulas freno».

Sí, es otro engaño. El IRPH es una media de TAEs, aunque la gente no lo sabe. Así que lo que has hecho es firmar que tu préstamo no puede bajar tanto como el de tu vecino que tiene euribor. No la llamamos cláusula suelo, sino freno, porque por su naturaleza este índice tiene un tope que le impide bajar como otros. El cuarto engaño se refiere a la afectación del riesgo ajeno. Es una aberración porque significa que el cliente de estas hipotecas pagan intereses más altos si los bancos apuestan por clientes de más riesgo. Es decir, alguien con un préstamo IRPH cubre el riesgo que las entidades corren con otros clientes. Lo hemos puesto todo negro sobre blanco, a ver si ahora los jueces entienden lo que están juzgando.

¿Es esa la vocación del informe? ¿Servir de guía para jueces?

Para los jueces y para las administraciones. No puede ser que el juez juzgue algo como esto sin entenderlo, y que encima digan que es todo muy sencillo. La gente no es consciente de que esta ha sido la primera de muchas estafas económicas que llegarán con el Big Data y las nuevas tecnologías, y que también serán incomprensibles. Y en cuanto a las administraciones, todas las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en Consumo, así que deberían hacer como en Balears y perseguir este producto. Cuando te saltas un semáforo en rojo, te cae un multa; lo mismo debería pasar con los bancos que hacen un contrato opaco.

También está ultimando el lanzamiento de una calculadora de intereses on-line.

El Supremo rechazó el argumento de que la hipoteca te iba a salir más cara porque eso sería hacer futurología. Y señaló que debías demostrar el abuso en el momento en el que firmabas el contrato. Pues bien, la calculadora demuestra que cuando se firma, el banco ya sabe el comportamiento futuro que tendrá esa TAE, y que de mantener ese comportamiento, el banco te estafará cinco o diez mil euros al año. La calculadora te dice lo que el banco ya sabía que te cobraría de más cuando firmaste. Te vendía que era un tipo de interés simple, pero era un tipo TAE, algo que solo se explica en la Universidad.

¿Qué paga de más de media un cliente con un préstamos IRPH?

Depende de muchos factores, pero con un IRPH grande podemos hablar de cien mil euros pagados de más. Conozco gente que ha pagado veinte años de IRPH, una hipoteca carísima, y no se había dado cuenta de que le tomaban el pelo en todo ese tiempo.