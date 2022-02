El Grupo Social ONCE presentó ayer en Palma los cupones del 22 de febrero y del 8 de marzo, con los que pretende reivindicar la necesidad de eliminar definitivamente las brechas salariales entre hombres y mujeres.

La organización apoya, con once millones de cupones recorriendo todos los rincones de España, la igualdad de la mujer en el ámbito laboral, salarial y en todos los demás, y reivindica la necesidad de eliminar definitivamente las brechas de género.

Para la vicepresidenta de Igualdad del Grupo Social ONCE, Patricia Sanz, «el salario y el empleo son pilares básicos para tener una vida independiente; sin la garantía de una retribución digna, las mujeres con discapacidad no pueden aspirar con libertad a tener una vida en igualdad», e insistió en que «hay que eliminar definitivamente esta brecha y apostar por una igualdad retributiva real entre mujeres y hombres, tengan o no discapacidad».

La presentación corrió a cargo de la presidenta del Consejo Territorial, Mari Carmen Soler Lliteras; el delegado territorial de la ONCE, Jose Vilaseca Rius; la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido; y la directora del Instituto Balear de la Dona, Maria Duran Febrer.

Incremento del 15% del salario

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) reclamó ayer que el salario medio de la mujer en Baleares tendría que incrementarse un 15% para equipararse al de los hombres, según los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2019.

El sindicato destacó en un comunicado que en ese año existió una brecha salarial del 13,18%, aunque la remuneración media anual de las mujeres ha crecido entre los años 2016-2019 en 1.929 euros, lo que refleja una tendencia positiva al alza en comparación con la de los hombres, cuyo salario ha aumentado en el mismo período en 1.628 euros.