Ofensiva del Govern contra las hipotecas IRPH: «Hay que abrir el melón»

El Govern balear ha iniciado una ofensiva contra las hipotecas referenciadas con IRPH [Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios], consideradas abusivas en comparación con los préstamos ponderados con el euribor. Los afectados cargan con una hipoteca más pesada porque acaban pagando miles de euros más en intereses, a los que se encadenan después de firmar un contrato indescifrable para la gran mayoría de los ciudadanos.

«Lo que importa es abrir el melón con un tema sobre el que otras administraciones autonómicas han mirado hacia otro lado, pero que afecta a 800.000 personas en todo el Estado; los que ya lo han pagado y los que en la actualidad siguen pagando», explica Félix Alonso, director general Consumo del Govern. Se desconoce cuántos afectados hay en el archipiélago.

Su departamento acaba de publicar un estudio financiero que pone negro sobre blanco las razones de la «abusividad» de las hipotecas IRPH y trata de desmontar los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo en las numerosas sentencias que ha dictado a favor de los bancos y en contra de los clientes.

Contratos «ininteligibles»

«El TJUE [Tribunal de Justicia de la Unión Europea] sentenció en su día que no son contratos transparentes. No voy a entrar en debates jurídicos, pero comprobamos que efectivamente no lo son porque son ininteligibles para la mayoría de la gente. Y además remiten a una circular del BOE obsoleta que obvia información fundamental como que el IRPH tiene que llevar un diferencial negativo», explicó Alonso.

El documento, elaborado por el matemático Guillem Bou y respaldado por dos profesores de Economía de la Universitat de Barcelona, está colgado en la web de la dirección general de Consumo y quiere ser una herramienta «incontestable» para orientar a jueces y administraciones públicas. «Lo que queremos es que el Gobierno de coalición, al que me siento muy orgulloso de pertenecer, mueva ficha y elimine de una vez el IRPH y referencie todas las hipotecas con el euribor. Porque esta es una decisión política y no jurídica», señaló Alonso.

Este documento se complementará con un informe jurídico y una calculadora on-line que permitirá a cada afectado saber con exactitud qué cantidad de intereses de más ha pagado desde que se ató a un préstamo que, entre otras cosas, establece una «cláusula freno» que impide que los clientes se beneficien de las bajadas de los tipos de interés que sí refleja el euribor.

Consumo espera que esta aplicación, inédita en el Estado, esté accesible en Internet el próximo mes de marzo. La idea es que una vez los afectados hayan cifrado el exceso de dinero pagado en intereses puedan presentar una denuncia ante Consum, en cualquier autonomía, o bien acudir a los tribunales.