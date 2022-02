El Govern minimiza el efecto llamada de la moratoria para especular con las plazas turísticas: "No es como comprar entradas" No haremos valoraciones hasta que tengamos los registros” de Mallorca, dice Negueruela sobre las solicitudes presentadas el día de la aprobación de la Ley de Turismo – Defiende que el Ejecutivo no fue “imprudente” al anunciar el bloqueo antes de que se publicara la norma en el BOIB