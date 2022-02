Cuatro peticiones de 61 nuevas plazas se ‘colaron’ en Mallorca el día de la moratoria turística

El Govern descarta este lunes que en Mallorca la entrada en vigor de la moratoria turística diera pie a que se produjera un efecto llamada en la mañana del 11 de febrero, durante las horas que tardó en publicarse en el BOIB el decreto ley que bloqueaba la bolsa de nuevas plazas. Hasta las dos de la tarde de aquel día -cuando la nueva Ley de Turismo ya estaba en vigor-- en Mallorca se registró la entrada de cuatro expedientes: dos para alquiler vacacional, con 14 plazas para unifamiliares, y otros dos para alojamientos de turismo de interior, que suman 47 plazas. Así en total lograron 'colarse' 61 solicitudes de nuevas plazas.

La conselleria de Turismo, que ha facilitado los datos la tarde de este lunes, considera que es una "cifra mínima", por lo que rechaza que se produjera un efecto llamada desde que se hizo pública la moratoria turística, el día de la presentación de la nueva normativa en el acto en el patio del Consolat de Mar, hasta que el decreto ley entró en vigor.

Asimismo, se recuerda que está pendiente analizar esos expedientes para verificar que son correctos y las 61 nuevas plazas solicitadas salgan de la bolsa bloqueada por el decreto ley con el que entró en vigor la moratoria turística.

El conseller de Turismo, Iago Negueruela, había asegurado esta mañana que serían menos las solicitudes en Mallorca que sortearon la normativa que las registradas en Ibiza (485 plazas, según confirmó el Consell insular) e insiste en que era necesario aprobar la norma vía decreto ley porque “si no, no hubiese quedado ni una solo plaza” en la bolsa ahora bloqueada. Asegura que no hubo un efecto llamada y se escuda en que las peticiones de plazas “no es tan sencillo como comprar entradas” para un concierto.