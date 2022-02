Desde hoy a medianoche ya no será necesario hacer una cuarentena de diez días tras el regreso a Alemania. Un hecho que ha sido posible gracias a la eliminación de Baleares, y todo el territorio español, de la lista de riesgo por coronavirus que gestiona el país germano.

De este modo, los viajeros no inmunizados procedentes de España y el resto de países eliminados de la lista como Andorra, Francia, Irlanda, Reino Unido o Estados Unidos ya no tendrán que cumplir a partir de esta medianoche una cuarentena de diez días tras el ingreso en Alemania contemplada para las zonas de alto riesgo y que podía acortarse presentando un test negativo a los cinco días de la llegada. Además, no será necesario registrarse online antes de viajar al país germano.

Aunque cabe remarcar un dato: para entrar en Alemania se mantiene aun así para todo viajero a partir de los seis años, independientemente del lugar previo de estancia, la obligación de presentar un certificado de vacunación contra la covid o de haber superado el coronavirus, o bien un test negativo.

Cabe recordar que España había sido incluida en la lista de zonas de alto riesgo el pasado 25 de diciembre como medida para evitar la importación de casos, después de que Alemania registrara en esos días un moderado descenso de los contagios tras alcanzar el pico de la ola causada por ómicron, la variante dominante.

En tanto, el Instituto Robert Koch (RKI) de virología confirmó que el pico de la ola causada por la variante ómicron ya se ha superado después de unos días con cifras de contagio ligeramente a la baja.