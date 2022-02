César Rendueles: "Las grandes intervenciones del Estado con la covid nos están llevando a un neocorporativismo de amiguetes, como el de Ayuso en Madrid"

¿Qué lección extrae de las elecciones de Castilla y León?

Esos resultados se explican dentro de dos procesos de amplio recorrido, uno de ellos más preocupante que el otro. El primero es una dinámica de cambio generacional dentro de la derecha española en un contexto de crisis del bipartidismo. La renovación de ese espacio político, como también ocurrió entre la izquierda, se está produciendo a través de la aparición de organizaciones alternativas a las tradicionales. El segundo, muy alarmante, es que esa disputa conservadora está normalizando opciones de extrema derecha, neoautoritarias y antidemocráticas. A diferencia de lo que ocurre en otros países, aquí la extrema derecha apenas se está alimentando de antiguos votantes de la izquierda de clase trabajadora: es una pelea entre viejos y jóvenes reaccionarios. El problema es que están introduciendo, y los medios de comunicación tienen una importante responsabilidad en ello, discursos racistas, sexistas y clasistas como parte del debate público convencional. Los lamentos llegarán cuando ya sea demasiado tarde.

Los grandes partidos concentran el grueso de los votos. Muchos descontentos acuden a Vox o a partidos territoriales, como España Vaciada en Castilla y León. Y Podemos se desploma. ¿Qué le está pasando a la izquierda?

En realidad, si miramos al pasado, tampoco es que haya grandes sorpresas. En 2011 el PP obtuvo el 53% de los votos en Castilla y León, cuando aglutinaba a toda la derecha. En 2022 la suma de PP, Vox y Ciudadanos suma casi exactamente ese porcentaje. Es verdad que Vox ha ganado 12 diputados, pero es que Ciudadanos ha perdido 11. Es decir, que en buena medida lo que se ve es una reconfiguración y una radicalización, más que un auge, de la derecha. Lo que sí es cierto es que se está produciendo un proceso de desmovilización de la masa social que debería acompañar a la izquierda. El malestar social, que es profundo, no se está expresando en las urnas, pero tampoco, y en cierto sentido es aún más preocupante, en movilizaciones, activismo y participación política. Creo que los votos potenciales de la izquierda de Castilla y León no están sólo en las nuevas plataformas electorales sino también en ese casi 40% de abstención.

¿Qué cuestiones les falta abordar a los partidos? En uno de sus últimos libros, Contra la igualdad de oportunidades: un panfleto igualitarista, responde que la igualdad material.

En este país hay partidos que defienden transformaciones profundas de nuestra sociedad y, precisamente por eso, han sido silenciados, ridiculizados salvajemente e incluso sometidos al acoso judicial. Las propuestas de, por ejemplo, hacer una auditoría de la deuda soberana, establecer una renta básica, blindar la sanidad pública, nacionalizar el sector energético o subir los impuestos a las grandes empresas han sido atacadas como si fueran un atentado a los cimientos de la democracia. En cambio, hoy escuchamos tratar con cordialidad y buen humor los discursos neonazis de los líderes de Vox en programas como el de Ana Rosa Quintana. Respondiendo a la pregunta creo que el igualitarismo profundo es el marco general que necesitan todos esos proyectos emancipadores ambiciosos. Cuando nos vemos como iguales, en vez de como competidores, el derecho a la subsistencia mediante una renta básica universal o a disponer de una vivienda pública se convierten en ideas de sentido común.

Se están haciendo algunos avances: se sube el salario mínimo y se ha aprobado la reforma laboral.

La subida del salario mínimo es un cambio importante. Va afectar a casi dos millones de trabajadores pobres, que son uno de los grupos que más han padecido las sucesivas crisis de la última década. La reforma laboral, es cierto, es de una timidez desesperante. Pero casi lo más alarmante para mí es que ha sido el Ministerio de Trabajo el que ha liderado el cambio, ante la incapacidad de las centrales sindicales para presionar en esa dirección.

¿El debate público está demasiado en las ideas, en las guerras culturales, y poco en las necesidades materiales de las personas?

Sí, sin duda. Todas, sin excepción, las campañas de Vox se mueven en el terreno cultural: símbolos nacionales, antifeminismo, tradicionalismo… Son una caricatura de lo que hace siempre la derecha: proclamar que cualquier cambio material igualitario es imposible e irresponsable y debe ser eliminado del debate público. Las muchas iniciativas de la izquierda que avanzan en la dirección de transformaciones materiales profundas han sido demonizadas como utópicas o populistas, incluso cuando en muchas ocasiones son propuestas modestas que se limitan a acercarnos a lo que es habitual en los países de nuestro entorno.

¿La igualdad material sólo es posible con la implantación de la renta básica y con una reforma drástica de la política fiscal?

Sí. Vivimos desde hace décadas una auténtica guerra fiscal, en la que los partidos mayoritarios y el alto funcionariado han formado una coalición con las élites económicas para conseguir que las grandes empresas y los ricos apenas paguen impuestos y el esfuerzo fiscal recaiga sobre la clase trabajadora. Y, sí, la profundización de nuestra democracia exige que el derecho material a la subsistencia se incorpore a nuestra legislación fundamental. El tener asegurado que no te vas a morir de hambre y tendrás un lugar donde vivir es una condición de una democracia plena tan básica como la libertad de reunión o de expresión.

¿La pandemia nos ha alejado más que nunca de la igualdad material?

Lo que nos ha alejado de la igualdad material es nuestra gestión de la pandemia: hemos permitido a los ricos que, una vez más, usen las crisis globales como una oportunidad para aumentar sus beneficios. Históricamente no es raro que las epidemias sean momentos en los que se reduce la desigualdad. Si esta vez no ha sido así es porque no hemos tomado las medidas políticas para impedir la acumulación de riqueza de unos pocos a costa de la desgracia y la enfermedad de la mayoría.

¿Hemos aprendido algo de estos tiempos de covid?

Creo que ha sido una especie de tubo de ensayo de un tipo de situaciones que se van a reproducir en el futuro, a medida que la crisis medioambiental se vaya manifestando en catástrofes climáticas, sanitarias o de falta de suministros básicos. En ese sentido creo que la principal moraleja es el fracaso definitivo de la utopía del mercado libre y la normalización de las intervenciones estatales a gran escala. Podría ser una buena noticia si eso condujera a una transformación económica igualitaria con una fuerte presencia del sector público en sectores estratégicos. Siendo realistas, probablemente nos lleve a un neocorporativismo de amiguetes, como el que está implementando Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

¿A qué deberían destinarse los famosos fondos europeos?

Los fondos europeos podrían haber sido la primera piedra de un Green New Deal para España. El pistoletazo de salida de un proceso de transición ecológica socialmente justa que diera un fuerte impulso al cooperativismo y desprivatizara sectores básicos para el bien común. Confío en equivocarme, pero tengo la sospecha de que al final va a consistir en un chorreo brutal de dinero gratis para las grandes empresas.

El historiador Philipp Blom sostiene que necesitamos una energía utópica para superar las consecuencias de la profunda crisis del liberalismo, pero lo cierto es que el precariado precisa algo más que ese vigor idealista. ¿Está de acuerdo con Blom?

Bueno, utopía es un término que se ha usado en tantos sentidos que apenas significa ya nada. Por ejemplo, el proyecto de las utopías reales del sociólogo norteamericano Erik Olin Wright me parece extraordinario y muy convincente. Desde luego, no creo que nuestros problemas tengan que ver con una especie de cambio de valores, con recuperar la ilusión o algo así. Pero sí es cierto que algo muy característico de la política de las últimas décadas es el modo en que se ha ido achicando nuestra imaginación política. Cosas que hace cincuenta años formaban parte del sentido común político en todas las democracias occidentales hoy se consideran experimentos contraculturales. Pero los impuestos marginales del 90% para las rentas más altas o gigantescos parques de vivienda pública no eran medidas bolcheviques sino políticas consensuales que no se veían como algo particularmente izquierdista. En ese sentido, creo que necesitamos recuperar cierta ambición política igualitarista, la conciencia de que hay muchísimas transformaciones sociales que harían nuestra vida mejor y están ahí, al alcance de nuestra mano.

El Govern balear con la nueva Ley de Turismo congela las plazas turísticas durante cuatro años, lo que conllevaría revalorizar las que hay, captando clientes con mayor poder adquisitivo, acercando Mallorca a una suerte de Mónaco. Palma es la ciudad con el metro cuadrado más caro. Los extranjeros han comprado más de 60.000 inmuebles en la comunidad en la última década.

Uno de los muchos problemas de los modelos económicos depredadores, como el turismo, es que resulta muy difícil dar marcha atrás. La red de dependencias que generan se extiende como un virus e incluso las medidas de contención acaban retroalimentando de alguna manera el modelo. La cuestión es que cualquier alternativa que imaginemos, llegados a este punto, tiene costes y riesgos que pocas fuerzas políticas están dispuestas a asumir.

¿Hacia qué capitalismo nos dirigimos con la digitalización de la moneda?

Nos dirigimos hacia una profundización del capitalismo actual, en el que la especulación improductiva tiene un peso brutal en la economía. Por otro lado, una parte importante de la burbuja de las criptomonedas más que especulación es un timo piramidal de toda la vida, un Fórum Filatélico para millennials.

¿Hay que volver al papel estratégico del Estado que Europa tuvo en ciertos momentos del pasado?

En realidad, el Estado sigue desempeñando un papel central en la economía de todos los países desarrollados. No es cierto que el Estado se haya retraído, en muchos aspectos su presencia es más fuerte que nunca. El problema es que sus intervenciones han pasado a estar dirigidas a beneficiar a las empresas privadas. El neoliberalismo no fue tanto un modelo económico como un modelo de Estado. Así que, más que dar más poder al Estado, creo que de lo que se trata es de reorientar su actividad al bien común.

¿Las élites económicas y tecnológicas son más poderosas de lo que antes lo fueron en la historia de la humanidad?

Probablemente sí. El nivel de monopolio de los grandes gigantes tecnológicos creo que no tiene parangón en la historia del capitalismo. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a una pérdida de soberanía popular descomunal. Por así decirlo, las grandes empresas votan todo el rato en nuestras sociedades y su voto invisible vale mucho más que el de los parlamentos.

¿Ha habido abuso político o recorte de derechos en la gestión de la pandemia?

Ha habido abusos, pero no en el sentido en que lo entienden los negacionistas antivacunas, cuyo individualismo narcisista no soporto. Ha habido un abuso político en el sentido de que se ha invisibilizado el sufrimiento de los colectivos más vulnerables –niños y ancianos, sobre todo– en beneficio de la actividad económica privada y el ocio de los adultos. Son los derechos colectivos los que se han vulnerado. El derecho a la salud basado en una inversión suficiente en la sanidad pública. El derecho a cuidar de tus hijos cuando enferman y te enfrentas al hecho de que quedarte en casa cuidándolos puede significar un despido.