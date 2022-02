Durante el curso 2016-2017 la Conselleria de Educación concedió una moratoria transitoria de seis años para que los docentes interinos del cuerpo de profesores técnicos, de determinadas familias profesionales, sin titulación universitaria, obtuvieran esta titulación para poder permanecer en la bolsa de interinos.

Después de seis cursos escolares y pese a pedir a la administración la eliminación de esta transitoria, a partir del curso 2022-2023 todos los profesores técnicos interinos que no han podido acreditar estar en posesión de un grado universitario serán expulsados de la bolsa de funcionarios interinos docentes de las Illes Balears, según explican desde el sindicato UOB. Detallan que no es así en todo el territorio del Estado, puesto que la mayoría de comunidades autónomas siguen contando con estos profesionales en sus listas, «lo cual hace evidente que esta es una decisión estrictamente política y que no hay impedimento legal para que así sea».

Denuncian que esta circunstancia supone un doble drama: «el primero es que el sistema educativo en general y la formación profesional en particular perderán el valor añadido, y el segundo es que habrá profesionales que se verán expulsados de su lugar de trabajo.