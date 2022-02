En IB3 no se calman los ánimos con la cúpula

El comité de empresa de las diferentes concesionarias de IB3 emitieron el pasado jueves un comunicado en el que cambiaban de opinión y apostaban por la continuidad de Andreu Manresa al frente de IB3. No obstante, señalaban a dos cargos de la cúpula que exigían su marcha. No dieron nombres, pero este periódico ha podido confirmar que son Jaume Perelló, director de Trasmédia, y en menor medida Josep Pons, jefe de Informativos. Desde el comité de empresa no les perdonan su posicionamiento a favor del modelo de concesionarias en el juicio promovido por la internalización de los informativos.

Mercedes Garrido: la consellera que solventa los marrones del Govern

La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, se ha especializado en solventar los marrones del Govern. La patata caliente de IB3 la ha solucionado y el jueves anunció que en un año habrá un proceso de oposiciones justo para dotar a los informativos de una plantilla propia y acabando así con la batalla abierta con los trabajadores. Ya hizo lo propio con el incendio provocado por el IB-Salut con las discriminaciones lingüísticas en la sanidad que violentó a Més. Tampoco le ha ido mal a la hora de buscar soluciones para regularizar interinos. Su compañero Iago Negueruela deberá enviarla a hablar con hoteleros y empresarios del alquiler vacacional para que apoyen la Ley Turística o el PP a mediar en la guerra civil entre Casado y Ayuso.