El Club Diario de Mallorca acogerá el 23 de febrero Futuribles, el foro sobre innovación y tecnología impulsado por Prensa Ibérica, editor de este periódico. El evento, que ya se ha convocado en otras ciudades, invita a reflexionar y compartir conocimiento y experiencias sobre esta cuestión. Futuribles está patrocinado por Telefónica y Caixabank, con la colaboración de Tirme, Balearia y Ajuntament de Palma.

Francisco Marín Pérez, director del proyecto y uno de los especialistas con mayor reputación y trayectoria en el campo de la innovación tecnológica, impartirá la ponencia inaugural del Foro. Marín es Premio Nacional de Innovación en la modalidad ‘Trayectoria Innovadora’ y ha sido director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

¿Qué cree que puede aportar un proyecto como Futuribles?

Hay que partir de una afirmación muy contundente, en España el estado de la innovación es crítico, me atrevería a decir que malo. Por ello y por el relevante papel que tiene esta actividad en el buen funcionamiento de las sociedades avanzadas, cualquier actuación que se dé para mejorar su situación es bien recibida. Mucho hay que hacer para cambiar las cosas -leyes que empujen la innovación, fondos que la apoyen, empresas que se comprometan- pero también acciones de divulgación que lleven a la ciudadanía la convicción de que esa actividad no les es ajena.

¿Dónde se sitúa España como impulsor de innovación?

España vive una situación bien paradójica; siendo el país número 12 en publicaciones científicas reconocidas, ocupa la posición 40 en los índices mundiales que califican a los países innovadores. Por lo tanto, un abismo de 30 posiciones nos indica, cual termómetro en rojo, que son urgentes e inaplazables acciones que corrijan esta situación, arrancando de inmediato, sabiendo que la superación de esta situación llevará tiempo.

¿Qué papel cree que debería asumir nuestro país?

Debemos aspirar a ocupar la posición que nos corresponde por nuestro rol en el mundo. Si somos una potencia mundial situada entre los quince primeros países, nuestra innovación debería estar en esos puestos. Y no es un problema de comparación folclórica, es una imperiosa necesidad si queremos competir con nuestros socios y rivales en la búsqueda de posiciones de cabecera. Solo con sociedades innovadoras es posible mantener el nivel de calidad de vida como el que todos deseamos para nuestros ciudadanos.

¿Estamos preparados para ser motor de innovación?

Estoy firmemente convencido que disponemos de varios de los elementos que son imprescindibles para poder responder afirmativamente a la pregunta. Disponemos de ciencia en los primeros rangos como lo demuestran nuestros científicos a través de sus publicaciones. Tenemos unas empresas que compiten en el mundo, cierto que en cantidades que deberían crecer en el futuro, y con los últimos acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Europea disponemos de los fondos imprescindibles para financiar este cambio de paradigma. Convertirnos en una sociedad innovadora precisa de decisión política, de planes claros y de convencer a los actores de que no hay que perder esta oportunidad.

¿La innovación puede ser una alternativa en economías como la balear, basada principalmente en el turismo?

No hay que contraponer innovación y turismo; todo lo contrario, lo acertado es pensar como hay que usar las ideas creativas, los cambios que implican rupturas con el estado actual de las cosas para mejorar los sectores en los que hoy tenemos presencia, pero que la podemos perder si no nos movemos. España disfruta de una posición de liderazgo mundial en ese particular sector de actividad y nuestro reto es mantenerlo ante la inevitable competencia de nuevos actores que van a tratar de avanzar en este ranking. La ineludible acción de España es incorporar todas las ventajas que las nuevas tecnologías nos aportan para añadir atractivos a las incomparables condiciones que nos da nuestra posición geográfica, nuestra cultura, nuestras gentes.

¿Diría que el turístico es uno de los sectores que está liderando la carrera tecnológica?

Desgraciadamente no. Y lo lamento pues como dije anteriormente disponemos de las capacidades y de los actores necesarios para poder encarar ese reto. Un conjunto de actores grandes, con presencia internacional -nuestras grandes cadenas hoteleras – y un amplísimo equipo de pequeñas y medianas empresas con experiencia en estas actividades son los elementos imprescindibles para acometer grandes transformaciones. Hace falta generar el conocimiento que debe partir de un estudio social profundo de las demandas emergentes que va a solicitar el turismo del siglo XXI y luego, compartido con las empresas y aplicar las regulaciones que hagan nuestra oferta imbatible en un mundo altamente competitivo.

Como comunidad líder en turismo, ¿Qué podría aportar Baleares?

Lo primero que tiene que hacer es decidir ser líder también en Innovación, no contentarse con ocupar las primeras posiciones en número de visitantes sino en la oferta de nuevas formas de disfrutar de nuestras indudables condiciones de calidad de vida. Y eso no sale de forma espontánea, precisa de la toma de decisiones que, partiendo desde los gestores de las políticas, sean capaces de llegar a las empresas que luego tienen que transportarlas a los consumidores. Este proceso ya se ha demostrado que funciona en el siglo XX y países atrasados como Corea del Sur en unas décadas han pasado de no representar nada en el mundo avanzado a situarse en cabeza de los grandes cambios en Investigación y Desarrollo. España y Baleares deben acometer un proceso de toma de decisiones que tengan como meta un país innovador para las próximas décadas.

¿Los Fondos Europeos servirán para ponernos al día?

Estos fondos son una gran oportunidad para España. Y además hemos hecho bien los deberes y las cantidades que nos han sido asignadas y los programas – encabezados por el España Puede – son los elementos imprescindibles para el cambio. Una ventaja que tiene esta oportunidad es que nos definen muy bien lo que hay que hacer con ellos: reformas y proyectos de inversión que lleven a Europa a ser más digital, más sostenible, más justa en términos de igualdad y más equilibrada en los conceptos de género y de situaciones geográficas. Por lo tanto, sabemos que hay que hacer y tenemos los instrumentos. Ahora toca acometer los cambios y no dudar ni tener miedo a apostar por el futuro. Si no lo hacemos, las futuras generaciones no nos lo perdonarán.

¿Es optimista con respecto a la posición de España y de Baleares en cuanto a innovación?

Lo correcto no es evaluar desde fuera nuestro estado, lo necesario es ponerse manos a la obra y, convencidos de que esta es nuestra gran oportunidad, no dudar en aprovecharla. Futuribles quiere, en su humildad, servir como llamada de atención para que no se pierda este tren y por ello estamos recorriendo el país con este mensaje de futuro. Nada será fácil, pero creo que estamos en el camino de resolver nuestra paradoja una vez que los ciudadanos han empezado a valorar la ciencia y ahora deben avanzar a reclamar que se apoye a la innovación - consecuentemente a los innovadores - como elemento de transformación de este mundo que queremos sea mejor.