Sant Llorenç creó la sensación de impunidad

El Pacto de Progreso no ha cometido un solo error en siete años, sostiene que todos los sucesos consuetudinarios favorecen su sagrada misión. Para desbaratar esta infalibilidad, basta preguntarse si Armengol, Cladera y demás preferirían no ser amistosamente interrogadas por una nutrida misión del Parlamento Europeo. No hay más preguntas, aunque tampoco conviene empeorar la ceguera del Govern y Consell con las menores tuteladas, depositando un atisbo de confianza en la estéril Eurocámara.

¿Por qué un ejecutivo progresista y feminista aparca la respuesta a la trata de menores bajo su tutela? La política no admite sensiblerías, actuaron así porque les funcionó a la perfección en Sant Llorenç. Trece muertos y ni una culpa asumida en la torrentada. La invulnerabilidad se logró al precio módico de contratar a un inútil como alto cargo, lo cual en la esfera pública no contabiliza ni como despilfarro. La inmunidad adquirida se trasladó a los diversos capítulos de la gestión. La izquierda decide si un crimen machista se persigue o «son cosa que pasan», en delicada expresión sobre los abusos de una miembro socialista del Consell que sigue en el cargo. Se prosigue con la burla del REB enterrado, la jaleada apropiación indebida de vacunas, las restricciones anuladas por el Supremo o el enfrentamiento social provocado por la Ley de Turismo. No se les puede culpar, si se logra evacuar la torrentada sin un rasguño, hasta Juan Carlos I se sentiría inviolable.