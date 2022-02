«El ejemplo de Johnson no ayudará a cumplir futuras restricciones»

Enfermera del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Invitado por el Colegio de Enfermería de Balears (COIBA), Enrique Castro habló ayer de las consecuencias de la pandemia de covid-19 sobre los colectivos más desfavorecidos y recordó que sin una vacunación generalizada mundial no estaremos a salvo de nuevos repuntes.

¿Por qué pide que se refieran a usted como enfermera?

Porque quiero subrayar que se trata de una profesión liderada por las mujeres y me gusta resaltar esa diferencia. También es otra manera de denunciar la opresión global que sufren las mujeres en esta profesión y, en general, en el ámbito laboral.

Cuénteme su trayectoria, ¿cómo acabó trabajando en el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido?

Me formé en la Universidad de Córdoba y a finales de los noventa, hace unos veintitrés años, tuve que emigrar por falta de trabajo y, también, porque quería conocer otra cultura y otro sistema sanitario.

Esta tarde (por ayer, esta entrevista se realizó horas antes) va a pronunciar una conferencia en nuestro club bajo el título Pandemia, pobreza y poder. ¿Que quiere trasmitir?

Que la pandemia ha sido un hecho biológico y que nos debemos congratular de la eficacia de las vacunas, que funcionan genial, pero también que está afectando en mayor medida a los colectivos más vulnerables, a aquellas personas con empleos precarios que no pueden teletrabajar, a familias con menos recursos que no pueden acceder a las mascarillas o a la compra de test de antígenos. Se han adoptado muchas medidas de seguridad y protección frente a los contagios inalcanzables para una parte de la población.

¿Y dónde entra el poder en esta ecuación?

De la tensión vivida entre los gobernantes de los diferentes países para poder conciliar la salud de la población y su economía. La respuesta a la pandemia se ha politizado. En algunos países anglosajones o en Brasil se ha primado la libertad individual sobre las restricciones que, en mi opinión, no eran tan limitativas. Porque no creo que el hecho de tener que llevar una mascarilla suponga una mayor limitación a la libertad individual que ponerse el cinturón de seguridad cuando entras en un coche.

¿Con qué idea le gustaría que salieran las personas que asistan a su conferencia?

Que aunque crean que la pandemia se ha acabado con las vacunas, esto no es así. Somos todos vecinos de un gran barrio que es el planeta y donde muchas personas no están vacunadas. Y mientras no lo estén no estaremos a salvo de la aparición de nuevas variantes. Estamos todos en el mismo barco.

¿Cómo se ha gestionado la pandemia en el Reino Unido? La impresión generalizada entre las personas que han ido allí en este periodo es que mientras los controles para entrar en el país son muy estrictos, una vez dentro la relajación de las medidas de seguridad es extrema...

Los profesionales sanitarios, aunque hablo a título personal, nos hemos sentido en cierta manera defraudados por la narrativa del discurso gubernamental, que justificaba la adopción o levantamiento de restricciones escudándose en las decisiones del consejo de sabios británico. Pero muchas de estas decisiones en realidad han sido poco escrupulosas a la hora de seguir las recomendaciones de los expertos.

...

A ver, creo que en el Reino Unido se ha desarrollado una gran vacuna y se ha realizado una campaña de vacunación espectacular, pero con el resto de medidas no farmacológicas como las restricciones a los movimientos, el uso de la mascarilla o el apoyo económico a los más desfavorecidos no han sido tan eficaces. Todo se ha complicado con el brutal escándalo protagonizado por nuestro primer ministro.

¿Cómo cree que puede afectar este hecho en actuaciones gubernamentales futuras?

Si nos llega una nueva ola no creo que los británicos cumplan tan estrictamente las restricciones. Se preguntarán por qué si su primer ministro puede asistir a una fiesta de cumpleaños en Downing Street ellos no van a poder ir a la fiesta de su nieto.

¿Cuáles han sido los colectivos más perjudicados por esta pandemia?

A nivel global, las personas ancianas ingresadas en residencias que han sufrido un trato inhumano y brutal con meses e incluso años en los que no han podido recibir las visitas de sus familiares por criterios que no han sido epidemiológicos.

¿Y tras los ancianos?

Nuestros hijos, a los que hemos hurtado sus espacios de socialización y aprendizaje. El impacto de esta pandemia sobre nuestra generación lo veremos durante muchos años. También se ha restado atención a muchos problemas de salud y creo que el impacto económico que va a tener esta crisis sobre la clase media/baja va a ser brutal.

¿Por qué se fue a trabajar al Reino Unido?

Pese a que los dirigentes de nuestra profesión en España señalan al factor económico como principal motivo del éxodo de profesionales, lo cierto es que también pesan mucho las mejores condiciones de desarrollo personal que te ofrecen. Puedes escoger servicio, hospital, ciudad en la que trabajar y continuar investigando y formándote. Esto pesa mucho, no creo que el sueldo sea el motivo principal de la fuga de profesionales.

¿No piensa volver?

Es difícil que lo haga porque no podría trabajar como experto en infecciosas (imparte clases sobre la materia en la University of West London y forma parte de la unidad nacional del control de infección del NHS). Echo de menos una visión más estratégica de nuestros gobernantes y que, a modo de ejemplo, comiencen a especializar a los profesionales sanitarios en el manejo de los pacientes con covid persistente como ya están haciendo en Reino Unido.

Me ha hablado de las ventajas del sistema sanitario inglés, ¿cuáles son sus inconvenientes?

Lo peor a nivel general ha sido el cambio experimentado por la sociedad británica en la última década. Ha aumentado la xenofobia por el Brexit y los venidos de fuera ya no nos sentimos tan deseados o respetados como antes. También llevamos doce o trece años con gobiernos conservadores y se han recortado recursos para la sanidad.