Més decide ir un paso más allá y pide la comparecencia de la ministra de Transportes

Algunas decisiones se toman sin calibrar las repercusiones sociales y políticas. Las justificación del director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, para declinar la invitación al Parlament balear ha provocado que Més per Mallorca mueva ficha. Después de pedir, a través de su senador Vicenç Vidal, la comparecencia de Melgar en el Senado, ahora suman a la ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez.

Esta decisión responde a la carta que remitió Melgar al presidente del Parlament en la que avisaba de que no tenía ninguna obligación de presentarse porque solo se debe a las Cortes Generales.

En la carta que remitió este lunes al Parlament, el director declinaba la convocatoria «dado que la actividad profesional que desarrollo como director del aeropuerto de Palma de Mallorca se circunscribe exclusivamente a las infraestructuras de titularidad estatal, que está sometida al control de las Cortes Generales».

El portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, declaró que sus explicaciones no van en consonancia con la «deferencia y el respeto» que merece la Cámara balear y señaló que su intervención hubiera sido «una señal de transparencia» porque se trata de una cuestión «fundamental» para esta Comunidad Autónoma: «Es la principal puerta de entrada y salida, y que las instituciones de aquí no podamos decir absolutamente nada ni conocer las intenciones reales es un desprecio a las instituciones de esta tierra».

El senador autonómico de Més, Vicenç Vidal, afirmó sentirse «muy ofendido como cualquier ciudadano de las islas por el desprecio al que un trabajador público como Melgar somete el Parlamento» al negarse «a detallar a las instituciones públicas del país donde trabaja qué tipo de actividades practica y en qué dirección».

La decisión de incluir a la ministra Sánchez surge porque «Melgar, como está jerárquicamente subordinado a ella, no deja de hacer lo que hace en representación directa del ministerio» y «urge que la ministra explique por qué cargos estatales se niegan a comparecer ante una cámara de representación del pueblo de Balears». Hay que recordar que Més per Mallorca ya requirió su aparición ante la Cámara balear hace un año.