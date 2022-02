Baleares registró en 2021 la compra de 14.146 viviendas y superó a 2019

Durante el pasado año se compraron en Baleares 14.146 viviendas, una cifra que supera la de 2019, antes de que estallara la pandemia, según el último informe publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hay dos datos adicionales que resultan relevantes en relación a este tema, y uno es que más de ocho de cada diez inmuebles adquiridos durante el pasado ejercicio fueron de segunda mano debido a la escasez de los de nueva construcción. El segundo lo aportan las empresas del sector en las islas, al subrayar el protagonismo que la demanda extranjera está teniendo en esta reactivación, al quedarse con un tercio de las ventas que se realizan.

Todos los informes que se están publicando en relación a la situación del mercado inmobiliario balear coinciden en la celeridad con que éste ha superado la crisis provocada por la covid. El INE respalda esta apreciación, dado que esas 14.146 viviendas compradas a lo largo del pasado ejercicio superan no solo las 10.696 de 2020, sino incluso las 13.951 contabilizadas a lo largo de 2019, cuando el mercado todavía no estaba afectado por el impacto del coronavirus. En cualquier caso, no se alcanzan los niveles de 2017 y 2018, con 15.917 y 15.427 residencias adquiridas respectivamente.

Tanto desde la asociación de promotores inmobiliarios de las islas (Proinba) como desde la asociación de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI) se ha venido destacando durante los últimos meses el impulso que las compras por parte de extranjeros han registrado en las islas, especialmente a partir del segundo trimestre de este año y con una evolución al alza, hasta el punto de protagonizar un tercio de las compras que se realizan en el archipiélago. En este aspecto, se pone de relieve que se trata de un cliente de elevado poder adquisitivo que puede asumir los elevados precios existentes en Baleares. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las residencias de nueva edificación de las islas van dirigidas a una clientela con un alto nivel de renta, con un peso creciente de las de carácter unifamiliar, según se ha puesto también de relieve desde los colegios oficiales de aparejadores y arquitectos.

Como se ha indicado, en las viviendas que se están adquiriendo en el archipiélago destacan con claridad las de segunda mano, debido a la escasez de nuevas promociones. Durante el pasado año se compraron en las islas 11.696 residencias usadas, frente a las 2.450 de nueva edificación. Como referencia, basta señalar que en 2019 estas cifras fueron de 11.389 y 2.562 respectivamente, lo que refleja que las primeras han seguido ganando peso.

Por otro lado, el portal Idealista publicó ayer un informe sobre los distritos más económicos de las capitales españolas para adquirir una vivienda, y en el caso de Palma se destaca la zona de sa Indioteria-Son Castelló, con un precio medio de 1.814 euros por metro cuadrado. Como referencia, el más barato de España es El Carmen-Cardeñas, de Huelva, con 566 euros el metro cuadrado.

La reactivación de la compra de viviendas en Baleares ha sido especialmente intensa durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año, con incrementos en relación a las mismas fechas de 2020 del 70,8% y del 76,1% respectivamente.

En concreto, en diciembre se adquirieron en el archipiélago 1.421 residencias, y en noviembre 1.496. Esas cifras no solo dejan atrás las de 2020, sino también las de 2019, cuando se contabilizaron 1.007 y 1.046 en esos mismos meses.

Un dato a destacar es que a partir de junio del pasado año no ha habido ni un solo mes en el que se haya bajado de los 1.100 inmuebles adquiridos, coincidiendo con la supresión de las restricciones para viajar a España de alemanes y británicos y con el inicio de una temporada turística que se saldó con buenas cifras.