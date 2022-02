Los partidos de Baleares reavivan el debate sobre el «cordón sanitario»

Las reverberaciones de las elecciones de Castilla y León llegan hasta Balears. Los partidos políticos de las Islas reflexionaron sobre los comicios porque, pese a las diferencias geográficas y sociales entre comunidades, los ecos llegan hasta aquí. Los resultados de este domingo, con la victoria del Partido Popular y el enorme auge de Vox, han vuelto a poner sobre la mesa un debate que algunas formaciones ya plantean desde hace tiempo: la posibilidad de establecer un cordón sanitario al partido liderado por Jorge Campos.

El partido más contundente fue Més per Mallorca. Fueron los primeros en plantear esta opción de cara a un posible resultado similar en Balears y, por ello, su portavoz en el Parlament, Miquel Ensenyat, denunció ayer que no se debe consentir la «normalización de la extrema derecha» porque tienen un «discurso de odio y ataque a las minorías». Por ello, volvió a reclamar un cordón sanitario «como pasa en otros países de Europa» pese a la posición del PP: «No queremos que se repitan episodios como los del siglo pasado, porque quien pierde la memoria está condenado a repetirlo».

Durante su intervención aprovechó para hablar sobre Ciudadanos, y afirmó que tenían el mismo discurso pero con otra medida: «Ha sido fagocitado por la extrema derecha, pero nacieron con la intención de tener ese espacio político que ahora tiene Vox. No saben hacia dónde se tienen que girar».

El implicado más directo es el Partido Popular, tras ganar las elecciones este domingo. Así, reiteraron que se buscarán negociaciones con todas las formaciones políticas porque «no hay una única fórmula», aunque admitieron que no ven semejanzas «de momento» con la realidad política de Balears.

El portavoz, Toni Costa, defendió que el objetivo siempre ha sido ser la fuerza mayoritaria para los ciudadanos de las Islas, con la única intención de gobernar en solitario.

Fuentes del partido reconocen que el pacto con Vox podría generar «incomodidad» en ciertos sectores y, por ello, necesitan que todos trabajen para captar los votos diferenciales. De momento, y con un año y medio hasta las elecciones, el PP ha decidido centrarse en reforzar su estrategia política y tratar de colocar a Marga Prohens como la «única capaz de liderar un proyecto esperanzador para las Islas».

El PSOE también criticó que estas elecciones son fruto del «tacticismo y estrategia» de los populares que «no les ha salido bien y ha provocado que la ultraderecha tenga más fuerza». Los socialistas no hicieron una alusión directa al cordón sanitario, pero la cuestión está planteada en todas las comunidades vista la fuerza de Vox, sobre todo si tenemos en cuenta que su apoyo sería fundamental.

En el partido confían en que la tendencia sea a la baja en lo que queda de legislatura y volver a reeditar el Pacto, aunque las pocas encuestas que se publican sobre Balears vislumbran la tendencia contraria. Por ello, optan por volver a ser la lista más votada y forzar a los populares a decantarse por el cordón sanitario.

La líder de Cs, Patricia Guasp, argumentó que no han sido unos buenos resultados «ni para el país ni para la política», aunque el PP no haya conseguido «ni barrer a Cs ni gobernar con mayoría absoluta». En este sentido, detalló que le preocupa «muchísimo» el auge de Vox. No obstante, matizó que un cordón sanitario es «todo lo contrario» a lo que proponen porque significa más publicidad para la ultraderecha: «Hay partidos que solo les dan más protagonismo».

Podemos se limitó a decir que el PP quería de compañero a una extrema derecha «que va en contra de los derechos laborales y de mejorar la vida de las personas», y puntualizó que la geografía es «bastante diferente» a Balears por lo que no tienen «nada que ver» con las elecciones que podría haber en las Islas. Aun así, llegado el momento la discusión podría plantearse, pese a que de momento no hay precedentes.

Desde Vox se mostraron «muy contentos» porque el auge «ya es imparable» y declararon que los cordones sanitarios son «sogas antidemocráticas» porque el pueblo es adulto y soberano y vota con conciencia: «No nos separamos ni una coma de la Constitución».