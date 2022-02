Més pedirá explicaciones en Madrid al director del aeropuerto tras rechazar al Parlament

La negativa del director del Aeropuerto de Palma a comparecer ante el Parlament balear a iniciativa de Més per Mallorca ha provocado que los ecosoberanistas inicien el contraataque y pedirán la comparecencia de Tomás Melgar en el Senado.

En la carta que remitió ayer al presidente del Parlament, el director declina la invitación «dado que la actividad profesional que desarrollo como Director del Aeropuerto de Palma de Mallorca se circunscribe exclusivamente a las infraestructuras de titularidad estatal, que está sometida al control de las Cortes Generales».

Además, Melgar se escuda en el acuerdo con el criterio del Consejo de Estado, donde se explicita que el control parlamentario de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas debe circunscribirse a la actuación de los órganos y autoridades de la propia Comunidad Autónoma, «sin que pueda alcanzar a órganos ajenos a su ámbito de competencia como son los de la Administración del Estado».

Més per Mallorca ya requirió su aparición ante la Cámara balear hace un año, y la Mesa del Parlament ha considerado que dado el retraso debía ir en el orden del día.

Hay que tener en cuenta que la plataforma contra la ampliación del aeropuerto sí compareció ante los grupos para exponer sus argumentos en la misma convocatoria que ya rechazó Melgar.

Esta contestación no ha sentado bien entre los ecosoberanistas porque no entienden este «menosprecio» a la voluntad popular, y solo piden que explique temas de gran actualidad como las polémicas obras de ampliación, que se definieron como «mejoras», o la posibilidad de cambiar el nombre del aeródromo. Una de las cuestiones principales es conocer quién correría con los gastos de esta modificación y qué cuantía supondría. «Parece que el aeropuerto no está en Mallorca y solo decide Madrid», apuntaron desde Més.