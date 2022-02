La plataforma Stop Desahucios ha puesto fin a una protesta de más de tres horas en la conselleria de Vivienda después de reunirse con el director general, Eduardo Robsy, para tratar de encontrar una solución al caso de la familia de Miloud y Zhor, desahuciados al filo de las nueve de la mañana con sus tres hijos, uno de ellos con una discapacidad.

Miloud y dos miembros de la plataforma se han personado a mediodía en la sede de la conselleria de Vivienda asegurando que no se marcharían hasta reunirse con Robsy o con algún responsable del departamento para abordar la desesperada situación de la familia, que acababa de sufrir su sexto y definitivo intento de desahucio. Habitaban un piso en Son Gotleu desde 2019 cuando, según defienden, lo alquilaron a una persona que se hizo pasar por el propietario y les estafó cobrándoles varios meses de adelanto. El verdadero dueño reclamó la vivienda y empezó su calvario judicial.

Podrían haberlo esquivado si hace dos años la familia hubiera recibido dos notificaciones del IBAVI en las que se le comunicaba que eran beneficiarios de un piso de protección oficial. Sin embargo, no tuvieron constancia al no residir en ese momento en el domicilio y no respondieron al requerimiento de la entidad pública para formalizar el alquiler. Pasado un tiempo, el IBAVI tomó su silencio como una renuncia tácita a la vivienda, que fue adjudicada al siguiente de la lista. Con el agravante para esta familia de que por ley, quien renuncia a un piso protegido queda excluido de la lista durante dos años.

Miloud y los dos activistas aguardaron en el ‘hall’ de entrada a la conselleria por espacio de tres horas hasta que se citaron con Robsy. El director general les ofreció la posibilidad de que vuelvan a la lista mediante un procedimiento extraordinario a través de un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma. Finalizada la reunión, abandonaron la conselleria y pusieron fin a la protesta.

Sin embargo, pasarán meses antes de que obtengan una solución habitacional, tiempo durante el que los afectados tendrán que acomodarse en casas de familiares. A lo largo de este año el Govern prevé finalizar la construcción de cuatrocientas viviendas de protección oficial, lo que eleva sus probabilidades de ser de nuevo adjudicatarios de una vivienda social.