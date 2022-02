Un café virtual contra el aislamiento y la soledad

La pandemia ha erosionado el bienestar emocional de una parte significativa de la población. Hablar y escuchar —incluso entre desconocidos— vacuna contra la soledad y el aislamiento. Bajo esta premisa, diversas entidades celebran desde el año pasado cafés virtuales, una iniciativa abierta a todo el que busca desahogo.

«Varias asociaciones detectamos que la gente estaba teniendo problemas a la hora de comunicarse, sufriendo lo que se conoce como síndrome de la cabaña. Así que buscamos darles una salida con apoyo moral y psicológico», relata Mercedes Alvarado, gerente de la Asociación de Ayuda al Acompañante del Enfermo de las Baleares (ADAA), una de las entidades que organizan los encuentros bajo el paraguas del IB-Salut.

Maria Clar se implicó en esta iniciativa como voluntaria después de jubilarse. Tenía tiempo para dedicar a cosas que pudiese ayudar a alguien. «Soy enfermera y psicóloga, y pensé que con mi conocimiento podría ayudar para hacer que la gente se abriera, hablara y orientar la conversación», subraya.

Estos encuentros telemáticos se celebran el primer y el tercer miércoles de cada mes, entre las 16.00 y las 17.30 horas previa inscripción en el correo electrónico cafesvirtualsIB@gmail.com. Y están abiertos a quien lo necesite. «Son personas que están mucho tiempo encerrados en casa porque tienen una patología o simplemente porque están tan acostumbrados a estar solos que se les ha convertido en una manera de vivir. Y tienen dificultades en abrirse o expresarse», indica Clar.

No hay normas —salvo la de respetar al otro— y un amplio abanico de temas de conversación. «A veces hablas del tiempo o de algo que te haya pasado esa semana, como cuando quedas para tomar un café normal. Y otras veces hablas de temas más personales. Sí intentamos evitar temas relacionados con política porque no es el foro más apropiado», subraya Clar.

«El camino más largo»

Miguel Ángel es un habitual de estos cafés virtuales. «Hace que personas que no se conocen compartan algo y se sientan mejor. Me han dado una lección de vida que se queda para mí para siempre», señala. Este usuario promete seguir conectándose desde Granada, a donde se ha mudado, porque las charlas, pese a la realizarse desde detrás de una pantalla, han mejorado su bienestar emocional. «Aprendes que en la vida no hay que mirar atrás, y que hay que coger el camino más largo, pero que tenga menos piedras», destaca.

El próximo día 25 de febrero los organizadores proponen una especie de jornada de puertas abiertas virtual para explicar en qué consiste la iniciativa a cargo de miembros de las asociaciones que coordinan la actividad, profesionales de la Oficina de Salud Mental de Baleares y del Servicio de Atención al Usuario del IB-Salut, además de usuarios que han vivido en primera persona esta actividad.

Premio: «Nos da visibilidad y es un aliciente para seguir adelante»

La Asociación de Ayuda al Acompañante del Enfermo de las Baleares (ADAA) recibió ayer un espaldarazo en forma de Premi Ramon Llull. «Es un reconocimiento al trabajo que hacemos desde hace años y a las personas que han formado parte de la asociación desde que empezamos», celebró ayer Mercedes Alvarado, gerente de la ADAA. «Nos alegra mucho ver que el trabajo que hacemos da su fruto, es un premio muy importante porque nos da visibilidad y es un aliciente muy importante para seguir adelante», señaló Alvarado. La ADAA ayuda a las familias que se tienen que trasladar a otra comunidad por una enfermedad grave.