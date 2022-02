Isabel II de Inglaterra: «He sido muy feliz en Mallorca»

Isabel II cumple setenta años en el trono inglés, en tanto que Carlos de Inglaterra solo ha conseguido ser más viejo que su madre. El único viaje a España de la Reina por excelencia tuvo lugar en 1988, y se inició por supuesto en Mallorca. Los cronistas de la época ya advirtieron que el semblante cariacontecido de la soberana al descender del yate Britannia en el Dique del Oeste distaba de su radiante aspecto después de tres largas jornadas en la isla, una eternidad en la agenda de un Jefe de Estado.

Para los mallorquines que habían albergado a Churchill, por no hablar de los reyes ingleses Eduardo VII y Jorge V, bisabuelo y abuelo respectivamente de la actual titular, se trataba simplemente de otra visita de ringorrango. Sin embargo, en años posteriores y muy recientes, Isabel II ha confesado en privado y ante las tribulaciones que «he sido muy feliz en Mallorca». Dado que la confirmación de la cita proviene de sus anfitriones, nadie negará su validez emocional.

Isabel II llegó a Mallorca después que Lady Di. En aquel viaje también visitó Barcelona, Sevilla y Madrid. En el Congreso de la vecina España aseguró que «el Parlamento ante mí, y el modo en que fue conseguido, se erigirá como una de las páginas más brillantes de la larga y orgullosa historia de vuestra nación». Sin embargo, ninguna de las ciudades mencionadas pudo competir con la isla donde alcanzó la dicha completa en una estancia de mayor duración. Si necesitan la receta infalible de la felicidad regia, consistió en la navegación alrededor de Mallorca junto al Fortuna de Juan Carlos I y Sofía de Grecia, en el tradicional recorrido por Valldemossa y Deià o en la contemplación de las playas de es Trenc y s’Avall. Fueron placeres al alcance de cualquier mallorquín, hasta que fuimos demasiados para disfrutarlos.

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), correspondiente al 5 de febrero, informa de la decisión del ayuntamiento de Deià de fijar el «impuesto» sobre «corderos inmuebles aplicable a los corderos de naturaleza urbana». Para corroborar que no se trata de un error de interpretación, y para no discriminar sobre todo a los rumiantes de extracción distinta a la ciudadana, se notifica asimismo el gravamen «sobre corderos inmuebles aplicable a los corderos de naturaleza rústica».

La sorpresa no proviene íntegramente de la acusación de rusticidad vertida sobre los corderos, ni de la tortura que supone inmovilizarlos como animales de macrogranja. Una pista sobre este delirio swiftiano se encuentra en la versión catalana del BOIB, donde Deià habría abordado «l’impost damunt bens immobles aplicable als bens de naturalesa urbana». En efecto, siguen siendo bens/corderos, pero Sherlock deduciría que se le ha escamoteado un acento a «béns», que son «bienes» y explican el desaguisado borreguil.

Ahora viene cuando usted disculpa la omisión de un acento, pero se asombra de que ningún probo funcionario reparara durante la revisión en una redacción castellana del BOIB reconvertida en un rebaño de corderos. Dado que es imposible que el disparate pasara desapercibido, queda sancionado que nadie se lee las normas y leyes del Boletín Oficial, aunque sería más preocupante que alguien lo hiciera.

Hablo con el único mallorquín convencido de la transición energética. Funcionario de largo vuelo, me denuncia que «en este Govern son un poco panxacontents, están encantados de haberse conocido. Yllanes vende cada día las bondades de las subvenciones a las placas solares. Nosotros creemos absolutamente en esto, pero todo son pegas, con un sistema informático que no les funciona y donde no penetraría ni un hacker ruso. Cuesta mucho comunicar y pagar, no recibo nada de ellos. Si compararse con un banco les parece difícil, que aprendan por lo menos del Fogaiba, que atiende mejor».

Yolanda Díaz ha intervenido en la redacción de la Ley de Turismo, vía Podemos aunque mantiene excelentes relaciones con Francina Armengol. En la foto que hoy nos ilustra, se plasman los pequeños problemas que surgen cuando se dedican los aeropuertos a personajes indiscutibles pero todavía vivos. Los fanáticos de los reconocimientos protocolarios y banales pueden consolarse recordando que sigue libre el título de Conde de Portocristo. Un recuerdo intelectual a Luc Montagnier, el descubridor del virus del sida con Nobel adjunto. Claro que se equivocó con la covid, solo aciertan siempre los epidemiólogos de salón sin Nobel.

Reflexión dominical talatoria: «La proporción de árboles y casas enfermas es la misma, pero solo se tala a los primeros».