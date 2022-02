«A las enfermeras les cuesta mucho pedir ayuda psicológica»

¿Cómo funciona la asesoría psicoemocional del COIBA?

Pues la enfermera que lo precisa llama al Col·legi d’Infermeria (971 46 27 28) y pide consulta. Estamos siendo dos personas las que atendemos. A día de hoy la consulta también puede ser presencial, pero la verdad es que la mayoría han sido consultas telefónicas y algunas por videoconferencia. Debo decir que yo no tengo ninguna información previa sobre las enfermeras que llaman, ellas cuentan lo que quieren.

¿Qué es lo que más le llama la atención de esta asesoría?

Durante el confinamiento casi no hubo llamadas, ellas fueron a resolver el problema. Las llamadas a la asesoría empezaron después de la segunda ola. Me llama la atención que a las enfermeras les cueste tanto pedir ayuda. Cuando llaman siempre dicen «no quiero molestar», «habrá alguien peor que yo», «yo no quiero dar mucha carga a nadie» o «he esperado mucho para llamar, pero ya no aguanto más».

¿Qué emociones son las que más está identificando?

Ahora mismo, en esta sexta ola, rabia, frustración, cansancio y desesperación. Les ayudo a detectar esas emociones, identificarlas y colocarlas donde toca para gestionarlas. También es importante que sepan priorizar, que se escuchen a sí mismas para saber cómo están y empezar a mentalizarlas del autocuidado. Porque las enfermeras empatizan mucho, pero siempre les digo que si se exceden de empatía se produce lo que se conoce como fatiga por compasión. Si se instalan constantemente en el lugar del otro, acaban por no ayudar. También se estresan, ante lo desbordado que está el sistema sanitario, de que sus cuidados bajen en calidad.

¿Cuáles son los problemas más recurrentes que son motivo de consulta?

El insomnio, las pesadillas, los problemas alimentarios, los pensamientos recurrentes. Otras señales de alarma son que las cosas que antes disfrutabas ya no las disfrutas tanto, echarse a llorar cuando estás haciendo algo que te gusta, como un paseo, o consumir fármacos, sobre todo relajantes, de manera más habitual.

¿Qué estrategias les aconseja para combatir ese estrés emocional?

No existe una receta estándar, porque lo que a uno le sirve en otro puede tener un efecto contraproducente. En general, les hablo de la importancia de una buena planificación del día a día en la medida de lo posible, todo con el fin de que tengan tiempo también para estar con otra gente en su tiempo libre y no se aíslen.