Les modificacions del Reial decret llei 32/2021 no es poden considerar una reforma laboral, contràriament al que expliquen —sobretot— el govern espanyol, CCOO i UGT. La patronal no parla tant de reforma laboral, sinó que presumeix de dir que les mesures substancials de la reforma del 2012 no s’han tocat.

I quines són algunes d’aquestes mesures substancials que es mantenen de la reforma del 2012? Una és que no es recuperen els salaris de tramitació, cosa que dona via lliure a les empreses per a continuar acomiadant el personal lliurement. Els salaris de tramitació eren una eina de protecció del treballador i de coerció de les empreses a l’hora d’iniciar un acomiadament.

Una altra mesura que es manté és que els convenis d’empresa poden acordar condicions laborals —excepte les retributives— per davall dels convenis del sector. Això desprotegeix els treballadors i les treballadores d’una empresa. També es manté la màniga ampla que té l’empresa per a declarar acomiadaments objectius per motius econòmics, d’organització o per raons tècniques i la facilitat per a iniciar els ERTO també per aquests motius.

CCOO i UGT de les Illes Balears apunten que més de 13.000 eventuals del sector turístic passaran a contractes fixos discontinus. La campanya pública per a vendre aquesta «no reforma laboral» és intensa. Però cal tenir present que, abans d’aquesta modificació laboral, la gran majoria de contractes temporals en l’àmbit privat ho són en frau de llei. En tot cas, aquesta modificació el que fa és regularitzar una situació en frau de llei, ja que de facto, aquests treballadors i treballadores ja són fixos. Aquest frau de llei en la contractació temporal també es produeix en un altre sector important com és la construcció.

Avui en dia, no crec que cap treballador que el declarin fix pugui tirar coets, ja que amb les eines que té l’empresa per als ERTO, amb l’abaratiment dels acomiadaments i sense salaris de tramitació, el seu futur professional continua marcat per la precarietat. Es continuarà alimentant la figura del treballador pobre. Les estadístiques no poden maquillar la realitat.

En un altre aspecte, amb relació a l’àmbit sindical, es manté i reforça el bisindicalisme de CCOO i UGT a l’estat espanyol, emparat legalment per la Llei orgànica de llibertat sindical (Llei 11/1985) —que atorga, només, plena llibertat sindical a ambdues centrals sindicals— i per aquesta modificació laboral (Reial decret llei 32/2021) —que dona el protagonisme excloent a ambdós sindicats en el nou mecanisme RED de flexibilització i estabilització de l’ocupació.

En resum, no han derogat els aspectes principals de la reforma laboral, al contrari del compromís que havien adquirit amb la classe treballadora, però l’acord satisfà CCOO, UGT i la patronal.