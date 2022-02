Son Sant Joan ha recibido un reconocimiento por parte del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) por su compromiso de escucha al pasajero.

Se trata de The Voice of the Customer, una distinción al aeropuerto mallorquín por el esfuerzo realizado durante la pandemia al seguir realizando encuestas a los viajeros sobre la calidad del servicio que presta.

ACI reconoce la labor de Son Sant Joan, entre otros aeropuertos españoles, al mantener su compromiso de escucha con las encuestas del programa ASQ en 2021, a pesar de las dificultades adicionales que ha supuesto la crisis sanitaria.