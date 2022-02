El Parlament aprieta al Govern para que muestre la nueva ley turística

Varios partidos del Parlament han reclamado al Govern que «se deje de filtraciones» y haga públicos los avances para poder conocer los entresijos de la norma. El Ejecutivo ya ha dejado claro que no tiene obligación de mostrarlo hasta que no llegue a la Cámara porque aún están elaborándolo. Por tanto, los partidos de la oposición deberán esperar hasta su tramitación.

El Pi ha sido uno de los más contundentes al pedir que la nueva normativa agilice y facilite la modernización de los establecimientos turísticos sin aumentar las plazas, así como potenciar la declaración responsable: «No entiendo por qué no nos puede enviar un borrador a los otros grupos parlamentarios, quien ha dado pie a que haya especulación informativa son ustedes, si hubieran sido transparentes y enviado el borrador a los otros grupos no especularíamos, incluso podríamos decir si estamos o no de acuerdo».

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha respondido que la prudencia al negociar es «absolutamente necesaria» porque su forma de trabajar es la del diálogo social: «Primero hablamos con quien tenemos que hablar y después vendrá el tiempo de los grupos parlamentarios. Esta ley necesita sus tiempos de reflexión».

Las explicaciones no han contentado al principal partido de la oposición. La diputada del Partido Popular, María Salomé Cabrera, ha afirmado que han pasado más de tres semanas desde que anunciaron la nueva ley turística en Madrid «pero todavía no tenemos un texto, siguen saliendo titulares y rodando borradores con informaciones contradictorias que generan mucha incertidumbre y preocupación».

En este sentido, ha expresado que la sensación general es que «no existía más allá que unas notas y unos titulares porque Armengol tuvo que admitir que era un marco».

El conseller de Turismo, Iago Negueruela, principal interpelado porque la ley depende de su conselleria, ha replicado que el PP habla de incertidumbre aunque «ninguna federación hotelera ha dicho que la hay» porque aún se está negociando. Además, detalla que los grupos de la oposición «tendrán su momento» y el Govern está buscando los acuerdos con los agentes sociales en el momento previo: «Que no se enteren no significa que no se trabaje. Ustedes no se reunían con sindicatos o patronales para despedir a miles de trabajadores. Nosotros, en cambio, discutimos con las organizaciones sindicales y empresariales cómo debe ser el modelo de salida de esta crisis y cómo hacer cambios necesarios para mejorar la calidad del empleo y ambiental».

No obstante, ha añadido que se ha reunido con los principales sindicatos de otras comunidades porque les preocupa la situación del empleo y les gustan los cambios que se están haciendo en Balears: «Los sindicatos de aquí les explican que los salarios suben y que no hay externalización de servicios. En lugar de menospreciar, escuche lo que dicen las organizaciones sindicales».

Salomé le ha reprochado que su responsabilidad y obligación es que la oposición tenga conocimiento porque «tenemos verdadero interés en conocer la ley porque afectará a la principal industria de Balears». Según la diputada popular, la CAEB está molesta por la desinformación, PIMEM por la precipitación y los pequeños hoteleros por los plazos para adaptarse.