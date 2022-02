El aeropuerto de Palma ha de llamarse «Gabriel Escarrer»

Los numerosos artículos escritos en Madrid para indicarle a Putin cómo debe gobernar las Rusias atesoran un valor incalculable, pero no sé si le dará tiempo a leerlos todos. Mientras tanto, de los mismos creadores de la película de fantasmas Vamos a Traer la Vacuna Rusa Sputnik a Mallorca, llega ahora una superproducción del género de las catástrofes aéreas, Vamos a Cambiarle el Nombre al Aeropuerto de Palma.

La presión aumenta imparable, y la crecida derriba los frágiles diques de contención. Una vez decretada la necesidad perentoria de que el aeropuerto de Palma sea nominal, y consagrado además a un personaje vivo, las opciones se reducen notablemente. La única denominación adecuada corresponde a quien más ha trabajado para que el flujo aeroportuario mallorquín alcance los 25 millones de personas anuales. Son Sant Joan ha de llamarse, por fuerza y sin discusión, «Aeropuerto Gabriel Escarrer».

No perderemos el tiempo rebatiendo las quejas de los lletraferits, que se duelen hipócritas tras el arrinconamiento del «Aeropuerto Ramon Llull». La adscripción luliana quedará implícita, porque todo mallorquín es por definición un ávido lector de las enseñanzas del Beato, sin exceptuar a los candidatos hasta ahora propuestos. El otro nombre de Mallorca es el turismo, y la encarnación de esa actividad vuelve a ser Gabriel Escarrer, que ha jugado un papel de definición de un territorio equivalente al Adolfo Suárez de Barajas o al Josep Tarradellas del Prat. La presentación de las Memorias del hotelero, que por algo es ya doctor honoris causa por la Universitat, fue un acto de convergencia multitudinaria que alcanzará una continuidad inevitable en el «Aeropuerto Gabriel Escarrer».

El abogado Damián Barceló, recién fallecido, fue el primero en defenderme que Escarrer es la versión contemporánea de Juan March. El banquero sería otro aspirante a bautizar el nuevo Son Sant Joan pero, aparte de su muerte inoportuna, quedaría algo impropio cuando le acaban de secuestrar una avenida entera. El financiero tendrá que esperar a que Joan Monjo construya el aeropuerto de Santa Margalida.

En Mallorca gobierna por fortuna la derecha, como siempre. Si hubiera una izquierda en condiciones, exhibiría alguna prevención a premiar a multimillonarios, y promovería el «Aeropuerto de Palma-Kellys». De hecho, ningún bautizo es definitivo, y Podemos incluirá una cláusula por la que Son Sant Joan deberá recibir de inmediato el nombre de un eventual ganador mallorquín de Eurovisión.

Nombrar aeropuertos es una tarea apasionante, pero no exenta de incertidumbres. En un ejemplo asiático, se comprueba que poner el nombre de personajes vivos tiene sus inconvenientes. Las instalaciones iraquíes consagradas a Saddam se denominan ahora Baghdad Airport, que equivaldría a recuperar el insufrible Aeropuerto de Palma. De hecho, si la fiebre por personalizar Son Sant Joan nos hubiera acometido a principios de siglo, la figura idónea para auspiciarlo sería Juan Carlos I.

Tal vez se deba al estrés postraumático de la pandemia que acabó con las libertades, pero cada noticia sobre el Govern punitivo lleva aparejadas sanciones estratosféricas para los infractores. Por ejemplo, se amenaza con hasta 600 mil euros de multa a un bar que no exija el DNI y el pasaporte por un café de 1,20 euros. Mientras tanto, se permite que miles de personas se manifiesten sin mascarillas contra el pasaporte covid por las calles céntricas de Palma, o como se llame ahora. El autoritarismo acaba por degradar la autoridad, hasta Franco lo sabía y se lo confesaba a José María Pemán.

La palabra belleza se inventó para describir a Bridget Molynahan. A mediados de la primera década del siglo me colocaron junto a la actriz en Mallorca, mejor no pregunten. De pronto, apareció un hermoso gorila de 1,95 y más de cien kilos, con maneras amenazantes y a quien entonces no conocí. Hoy todos sabemos que se llama Tom Brady y que se ha retirado del rugby. Lo curioso no es que me tratara como a un presunto agresor de su entonces esposa, a la que no me atrevía recatado ni a mirar a los ojos, sino que su comportamiento de macho encelado no le impidió abandonarla poco después por Gisele Bündchen, que no le llega ni a los talones. Dicho queda por si alguien necesita conocer el carácter imprescindible para ganar siete Super Bowls, o por si confunde a los campeones deportivos con buenas personas. Por cierto, también votó a Trump.

Reflexión dominical verosímil: «Amar demasiado la verdad equivale a distorsionarla».