Una mujer acusa a su exmarido de violarla en Manacor: «Me tapó la boca, me faltaba el aire»

El fiscal mantuvo ayer su petición de 13 años de cárcel para un hombre acusado de violar a su exmujer, con quien convivía pese a que una condena por malos tratos le prohibía acercarse a ella, en Manacor. La víctima aseguró en el juicio que el hombre la forzó a mantener relaciones sexuales de forma violenta. «Me cogió las manos, me llevó a la habitación y me tapó la boca. Sentí que me faltaba el aire y solté el cuerpo», aseguró la mujer ante el tribunal en la Audiencia Provincial de Palma. El procesado negó los hechos y aseguró que las relaciones sexuales fueron consentidas. Según dijo, la mujer le denunció porque quería que se marchara del domicilio.

El ministerio público imputa al acusado delitos de agresión sexual con la agravante de parentesco, quebrantamiento de condena y malos tratos, y además de las penas de prisión solicita varias órdenes de alejamiento de la víctima durante 13 años. La mujer renunció expresamente a recibir cualquier tipo de indemnización económica. Los hechos ocurrieron en la noche del 5 de junio de 2014 en el domicilio donde ambos residían junto a sus cuatro hijos. Los dos explicaron que el acusado, de nacionalidad colombiana, fue condenado un año antes por amenazar a la mujer. La sentencia le imponía una orden de alejamiento de dos años. Pese a que esta medida seguía vigente, la pareja reinició su relación y continuaron viviendo juntos. Sin embargo, ella cortó de nuevo unos meses antes y empezaron a dormir en habitaciones separadas. Las versiones sobre lo ocurrido aquella noche son diferentes. La mujer relató ayer al tribunal que el hombre se acercó a su cama y le insistió para que mantuvieran relaciones sexuales. Ella se negó y, como ya había hecho otras veces, él la amenazó con quitarle a sus hijas. «Yo no quería pelea. Me cogió de las manos y hubo un forcejeo. En todo momento le dije que no», contó la víctima. «Él me contestó: ‘cuanto antes termine, más rápido podrás ir a dormir’. Me abrió las piernas para penetrarme, me tapó la boca y sentí que me faltaba el aire. Solté el cuerpo y cuando terminó se fue», añadió. La mujer explicó que al día siguiente acudió a la Policía Nacional para presentar una denuncia y los agentes la llevaron a un hospital para ser sometida a una revisión. Desde entonces, dejó de convivir con el procesado. El hombre, por su parte, negó en todo momento haber forzado a su expareja. «Discutimos porque yo llegué tarde del gimnasio, pero lo arreglamos. Luego decidimos mantener relaciones. Fueron consentidas, en ningún momento hubo ningún forcejeo ni empujones. Cuando acabamos, cada uno se fue para su cuarto», aseguró el sospechoso, que admitió haber quebrantado la condena que le prohibía acercarse a la mujer. El acusado ratificó que ambos acordaron reiniciar la relación y seguir conviviendo en el domicilio familiar a pesar de la orden judicial de alejamiento. El acusado rechazó también haber amenazado a la mujer con quitarle a sus hijas si no mantenía relaciones sexuales con él. Además, aseguró que su expareja le denunció para conseguir echarle de la vivienda. El caso quedó visto para sentencia.