«Me echan PSOE y Podemos a medias, me tenían ganas»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Le ha echado Podemos o el PSOE?»

Me echan los dos a medias. Podemos ya me tenía ganas, pero el PSOE ha influido al filtrar los pantallazos de mis redes sociales.

¿Es antivacunas, antipasaporte, negacionista o todo lo anterior?

Soy antipasaporte, por supuesto, pero llevo todas las vacunas, incluida la del tétanos y no hace mucho contra la fiebre amarilla. Vengo de un entorno libertario y me subleva el control cada vez más espeso de la sociedad.

Negueruela atizó la hoguera en que usted arde.

Tal vez Podemos debería reflexionar ante el hecho de que el popular Llorenç Galmés y el socialista Negueruela aplaudan a la vez mi expulsión. Y que ambos citen una sola de mis «opiniones inadmisibles» contra las vacunas.

Podemos no se ha opuesto a disparates como la mascarilla en exteriores.

¿Y cuándo se decidió que Podemos estaba a favor del pasaporte covid? Me extraña que no se consultara esa medida, en un partido que montó un referéndum por un chalé.

¿Va a pedirle trabajo a Díaz Ayuso?

Jajaja. No creo que me lo dé, pero me produce envidia que Madrid sea una tierra donde la gente se sienta feliz y no tan controlada como en Balears.

Escribió que «se les caería el pelo» a quienes encerraron a los estudiantes bajo custodia policial.Y recibí el primer aviso cuando lo publicaste en verano. Fue un error encerrar a medio centenar de menores indiscriminadamente. El PSOE metió la pata, pero sale a defenderlo Yllanes, parecemos los perritos falderos de los socialistas. Usted retiró ese post.

No debería haberlo quitado, pero me obligaron a retirarlo porque Yllanes estaba molesto. Pasados dos o tres días, ya no era tan importante mantenerlo. Sigo pensando lo mismo, ojalá las familias de los jóvenes lleven adelante su lucha ante la justicia, y se les caiga el pelo a los responsables.

Si se hubiera saltado la cola para robar la vacuna, no le hubieran echado.

Si fuera del partido grande, seguro, solo pagan los cargos de los pequeños.

¿Nadal hubiera perdido con Djokovic?

Creo que sí. No tengo nada contra Nadal, pero se ha cometido una gran injusticia con Djokovic, porque cree en una especie de secta que come hierbas. Tiene mi respeto por los millones a que renuncia para mantener sus ideas.

Peripecias como la suya aceleran el retorno del PP.

Sí, o de más a la derecha. Me duele mucho coincidir con ellos, pero no puedo evitar el pensar lo que pienso.

Podemos y Més nunca entenderán que su enemigo es el PSOE.

No entienden que no pueden plegarse permanentemente al PSOE. Cuando se pacta, hay que ser más duro.

Usted no mantuvo un «espíritu crítico», insultó como borregos a los vacunados.

Esa foto tuvo quince «me gusta» de gente que se había vacunado. Me refería al contexto social, a los medios de comunicación. Es necesario que la gente apague la televisión y que dejemos de correr como conejos.

Bebía el Ribera ‘Cepa-21’, hasta ahí llegó su obsesión.Sí, este post es una ironía crítica. Hoy se habla incluso de una cepa indetectable, de la séptima ola. Me lo tomo un poco a risa.Al Pacto también le preocupaban sus viajes, ¿defendió los intereses mallorquines en Laponia?

No he recibido la menor queja en lo profesional. Mi pasión son los pájaros y los viajes. No tengo vicios caros y viajo como a los 25 años, aunque tenga que dormir en el coche o alojarme en un hostal poco recomendable de Costa Rica.

«¿Estamos en Bielorrusia?», le preguntaba usted en las redes a su interlocutor.

Porque hay una censura brutal, en que se represalía a cualquiera que exprese una opinión contra la versión oficial. Tendremos que volver a hablar con metáforas, como Lluís Llach hace medio siglo en La Gallineta.

Está recién operado, ¿qué va a hacer ahora?De momento apuntarme al paro, porque no tengo nada y con todos los partidos en contra no encontraré trabajo como consultor. Me gustaría trabajar en una Plataforma por la Libertad, porque en Balears hay entre cien y ciento cincuenta mil personas que no utilizan el pasaporte covid, y en la última manifestación no había precisamente votantes de derechas.¿Le han hundido?

No, me han liberado.