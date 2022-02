El bulo de las donaciones de sangre: la de los vacunados se coagula... y las vacas vuelan

No, las #VacunaCOVID19 no alteran la calidad de la sangre



🩸 no coagula diferente a la de los no vacunados



🩸 🩸claro que es apta para donar



🩸🩸🩸Aprovecho esto para pedir a vacunados y no vacunados que os acerquéis a donar!!



VACUNADA DONANDO 👇🏻 pic.twitter.com/fyVfT6YWLh