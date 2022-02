La presidenta del Partido Popular de Balears y diputada por las islas en el Congreso, Marga Prohens, defendió ayer que el Gobierno regule un permiso remunerado en caso de pérdida gestacional espontánea o muerte perinatal, iniciativa que salió parcialmente adelante gracias al apoyo de PSOE, Podemos y ERC y la abstención de Vox.

«La pérdida gestacional o muerte perinatal ha sido un tabú en la sociedad y debido a ello también lo ha sido el acompañamiento que tiene que recibir la mujer para superarlo», señaló Prohens, que recordó que «si pierdes a tu bebé a partir de los 180 días del embarazo tienes derecho a una baja por maternidad, igual que cuando el embarazo llega a término, pero no existe una baja por duelo».

En una nota de prensa, Prohens defendió esta propuesta a través de una Proposición No de Ley que salió parcialmente adelante. La iniciativa inicial preveía la baja por duelo independientemente del momento en que se produzca la pérdida gestacional, ampliándose a la pareja si la hay. También contemplaba aprobar un protocolo de atención a mujeres y familias en el proceso de muerte y duelo gestacional, en coordinación con las comunidades.

El texto final insta a la adecuación de la prestación por nacimiento y cuidado del menor a la baja por duelo en supuestos de muerte gestacional y previo análisis de su impacto económico para que de manera gradual los progenitores tengan derecho a dichas prestaciones.

«Ante esta pérdida involuntaria se produce un shock para la madre, que se ve obligada, sin embargo, a volver inmediatamente al trabajo», apuntó Prohens, defendiendo que «el acompañamiento de la mujer es clave se produzca la pérdida en el momento del embarazo en que se produzca, también hay un duelo cuando es a las pocas semanas».

Aborto terapéutico

Sin embargo, los populares sólo abogan por incluir en esta medida a las personas que sufran un aborto espontáneo, no tienen en cuenta a las mujeres que tengan que enfrentarse a un aborto terapéutico y tampoco a quienes decidan interrumpir su embarazo de forma voluntaria. En la Proposición No de Ley del PP también pide al Gobierno, además del permiso remunerado -cuya duración no precisa-, que acuerde con las comunidades autónomas un protocolo sanitario sobre atención e intervención con mujeres y familias en el proceso de muerte y duelo gestacional y perinatal en coordinación con profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes. El protocolo debería ofrecer recursos de acompañamiento previo, así como atención y asistencia psicológica que prestarían profesionales con formación especializada.