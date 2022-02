El Govern defiende que la ley de vivienda de Sánchez no pisa las competencias autonómicas

El Govern balear considera que, tal y como está redactada la nueva ley estatal de vivienda, no pisa las competencias autonómicas y permitirá a Baleares poder llevar a cabo las acciones necesarias para atajar el problema de la emergencia habitacional.

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, explicó que en referencia al proyecto de ley actual hay que tener en cuenta que el Congreso aún no ha votado a favor de su aprobación el Ejecutivo autonómico está trabajando en un informe analítico para conocer el índice de precios de los diferentes puntos de las islas: «Tenemos la voluntad de poner pronto la propuesta de regulación de precios para poder trabajar ya en ello». Esto está directamente relacionado con la intención del Govern de que toda Balears sea declarada zona tensionada por el Gobierno central para que pueda establecerse un control en el precio de los alquileres en el archipiélago.

«Estábamos esperando qué criterios establecía la nueva ley para las zonas tensionadas porque habrá que cumplirlos», añadió.

Asimismo, recalcó que desde el Govern consideran que «todas las Balears» son consideras una zona tensionada, con Eivissa y la zona sur de Mallorca como puntos más notorios, pero en el resto de las islas «habrá que ver si entramos en los criterios» porque la definición será por nivel de aumento de precios en los últimos cinco años y la renta per cápita de los ciudadanos.

El Govern ha defendido en todas sus apariciones públicas que la ley de vivienda estatal es «positiva y necesaria», incluso la presidenta, Francina Armengol, expresó lo siguiente este lunes: «Una ley imprescindible que va en la línea de la de las islas y reclamada por la mayoría de la sociedad. En Balears utilizaremos todas las herramientas de esta ley para hacer del acceso a la vivienda un derecho social real y efectivo porque tiene que ser el quinto pilar del Estado del Bienestar».

Sin embargo, Més per Menorca ya declaró que era «insuficiente» en consonancia con la valoración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a lo que Marí respondió que «nos da posibilidades para lo que queremos hacer. Nosotros no creemos que, como las competencias están transferidas a las comunidades, el Estado no puede decir nada».

El PP, contrario a la nueva ley del Gobierno

La portavoz adjunta de los populares, Nuria Riera, denunció ayer que la regulación de los alquileres que planea Armengol es «un ataque a los propietarios» e indicó que la presidenta del Govern «va mucho más allá que Sánchez y quiere obligar a los propietarios a alquilar casa suya como ella diga».

Además, lamentó que la socialista sea «mucho más radical y prohibitiva que Sánchez» y acabará «fomentando la economía sumergida».

13 millones más para vivienda

La Conselleria de Movilidad y Vivienda del Govern dispondrá este año de 13,1 millones de euros a través del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 y del Bono Alquiler Joven, un 50% más respecto de los recursos del año 2021. Este importe se distribuye de la siguiente manera: en cuanto al Bono Alquiler Joven, Balears recibirá un total de 4,8 millones de euros para la anualidad de 2022, mientras que en el caso del Plan Estatal supone un importe de unos 8,3 millones. Estos recursos se destinarán íntegramente a las ayudas de alquiler.

El criterio de reparto se mantiene respecto del último Plan Estatal 2018-2021, basado en el criterio de población, con algunos criterios correctores de menor ponderación, en el que se determina que Balears debe recibir un 2,4 % del total.