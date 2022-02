La Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB) ha mostrado su "más profunda decepción" por el resultado de la reunión mantenida ayer con la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, y el director general de IB3, Andreu Manresa, para valorar las consecuencias de la internalización de informativos y otros servicios externalizados del Ente, y solicitar al Govern igualdad de trato para la producción de programas de la cadena.

Según el comunicado de las productoras, Garrido, ante la frustración de las empresas, rechazó cualquier opción de equiparar el presupuesto de programas al de la internalización de informativos, a pesar de que los programas suponen el 85% de la parrilla de la televisión, ni a realizar ningún incremento de menor cuantía para salvar este agravio comparativo, según las citadas productoras.

"Tal y como ha reconocido en la reunión el director general del Ente, Andreu Manresa, IB3 es la televisión autonómica con menor presupuesto de toda España, con 27 millones menos que la segunda por la cola, Aragón TV. La inversión en programas de IB3 ha bajado 4,5 millones de euros desde 2019, “lo que provoca que IB3 se vea condenada a cubrir un gran parte de su parrilla con programas repetidos. Con este presupuesto, la dirección de IB3 hace malabarismos para poder sacar la televisión cada día, pero si sigue el empecinamiento del Govern, el Ente parece encaminarse hacia un modelo de redifusiones e informativos”, según manifestó el presidente de la APAIB, Kiko Domínguez.

APAIB recuerda que habla por boca de todos sus asociados “a pesar de que muchas productoras no quieren dar la cara por miedo a represalias. Esperemos que eso no ocurra, pero no podemos evitar ese temor”. La asociación de productoras no cuestiona la decisión de la internalización, ni la legitimidad de los trabajadores de las contratas a solicitarla y defenderla, y destaca que el presupuesto de otras televisiones autonómicas con una población similar, como el caso de Aragón, es de 50 millones de euros, muy alejado de los 33 millones de presupuesto de IB3. Peor aún es la inversión en programas: en IB3 es de 7,2 millones de euros, frente a los 15 de Aragón, según los datos que facilitó en la reunión el propio director general del Ente.

Según el presidente de APAIB, Kiko Domínguez, “nunca hemos creído que los 6’6 millones que necesitará IB3 para la internalización vayan a salir de reducir la partida de programas. Sería absurdo y el fin de la televisión. Sabemos que vendrán a través de un aumento de presupuesto para IB3 en 2023. Lo que nos indigna es que el Govern sí pueda garantizar este aumento de presupuesto ahora mismo, pero insista en que no puede hacer lo mismo con la producción de programas por un tema de voluntad política”. El presidente de APAIB añadió que “si nos confirman que en 2023 nos aumentarán lo mismo que a la internalización, nos daremos por satisfechos”.

APAIB considera que, con esta decisión, Garrido abandona a las productoras y a sus trabajadores, a los que condena a ser empleados de segunda en IB3 y a fomentar la precariedad también de los propios productores, que generan un gran número de puestos de trabajo.

Asimismo, APAIB se muestra indignada porque la consellera ponga en duda que la mejora del presupuesto de los programas pueda redundar en la estabilidad de los trabajadores. Su presidente insiste en que “duele que el Govern no tenga entre sus prioridades hacer una programación de calidad y de servicio público, y que no se comprometa a un incremento para programas, pero sí pueda hacerlo para el resto de servicios externalizados”.

APAIB iniciará una ronda de reuniones con los diferentes grupos políticos del arco parlamentario para exponer la situación de “injusticia frente a las productoras y a sus trabajadores” y convocará a su asamblea para plantear las acciones que se llevarán a cabo a partir de ahora para denunciar esta situación.