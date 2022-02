Més per Menorca, a Armengol: "Esta ley no da respuesta a las necesidades de Baleares"

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, fue contundente al preguntar a la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre la nueva ley de vivienda: «Invade de forma descarada las competencias de las comunidades autónomas y esto provoca problemas: tendremos una ley estatal que no da respuesta a las necesidades y la gravedad de las situación en las Islas».

El diputado explicó que para eso existe el estado autonómico, «para hacer políticas adaptadas a las necesidades de cada lugar». De esta forma, hasta de aquí dos años no se podrá limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas: «Esto demuestra que este proyecto de ley no da respuesta a la situación de emergencia habitacional».

Armengol defendió que la vivienda es «una de las prioridades» del Govern balear desde 2015, aunque la problemática empezó antes, en referencia al anterior gobierno del PP: «En una época de crisis económica se abandonó la política de vivienda pública y se dedicaron a vender suelo público».

Afirmó que, desde ese momento, las políticas han sido «pioneras», con el claro ejemplo de la ley de vivienda de Balears que define quiénes son los grandes tenedores y posibilita la expropiación de la cesión de uso que ha recibido la sentencia favorable de la Justicia.

«Siempre hemos planteado al ministerio que llega tarde, pero estimulará nuestras capacidades normativas para sacar adelante las políticas de vivienda pública. El ministerio debe otorgar la capacidad jurídica a las comunidades autónomas para poder intervenir porque nuestra voluntad es intervenir sobre los precios del alquiler».

Castells le pidió que, si este proyecto de ley no aporta capacidad de maniobra para hacer una política adaptada a las necesidades de las Islas, se opongan: «Las políticas del Govern son muy meritorias y originales, pero sinceramente: tengo la sensación de que vamos a la guerra con un tirachinas. Se expropian decenas de pisos cuando las necesidades son de miles. Las políticas son buenas pero insuficientes. Necesitamos que sean más transformadoras. Més per Menorca ya les ofreció la posibilidad de establecer límite de precios en Balears, y votaron en contra. Las necesidades de las Islas no son las mismas que las del Estado».

La presidenta contestó contundente: «Mi compromiso es que seremos valientes y ejecutaremos la limitación de precios».