El exdirector de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, ha comparecido hoy en Parlament para que explique los motivos de su inesperada dimisión en noviembre. Far ha modificado su discurso respecto al día que hizo pública su marcha: "No he recibido ninguna presión para irme, la presión ha sido de la Sindicatura de Comptes que ha cuestionado nuestra profesionalidad con su informe". La comparecencia la había solicitado el PP y por ello, la diputada Núria Riera le ha planteado de forma directa si el Govern "lo había presionado con la finalidad de colocar a alguien más dócil". Riera también le ha interpelado si el informe de la Sindicatura de Comptes, en el que se detectaron irregularidades en la contratación por parte de la Oficina Anticorrupción, tenía intencionalidad política. Far ha asegurado que "no sé si ha habido intencionalidad política".