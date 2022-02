La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Baleares (SEMES Baleares), en nombre de los servicios de urgencias y emergencias de esta comunidad autónoma, denuncia que la pandemia ha puesto en evidencia las carencias del Sistema Nacional de Salud que actualmente se encuentra sumido en una profunda crisis, con escasez de profesionales sanitarios en la base del sistema. Por ello han remitido una carta a la presidenta del Govern, Francina Armengol, para que apoye la creación de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, una reivindicación que arrastran desde hace más de 20 años y de la que España, junto Chipre y Portugal, es la única nación europea que carece de esta formación sanitaria específica.

En este sentido, desde SEMES Baleares señalan que, actualmente, los servicios de urgencias y emergencias de la comunidad sufren una sobre saturación de pacientes y están agotados; tal y como llevan avisando durante semanas. Su presidente, el doctor Jordi Puiguriguer, comenta que “nunca nos hemos quejado por ello, ni tan siquiera en el peor momento de la pandemia, porque nuestra vocación es salvar vidas y eso es lo que nos ha permitido aguantar todo este tiempo, yendo mucho más allá de nuestras fuerzas.”

Sin embargo, la situación actual va más allá de todo esto ya que, según afirman desde la Sociedad, los profesionales de urgencias y emergencias se sientes desalentados y urgen al presidente del Gobierno, al señor Pedro Sánchez, a resolver el creciente problema de recursos humanos.

En palabras del Dr. Puiguriguer, “esto no es un problema sanitario ni social, es un problema político, por falta de gestión adecuada; y debe resolverse desde el Gobierno”. Y continúa diciendo que la aprobación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias es básica para evitar un problema irreversible: “De seguir así, en los próximos años no va a haber médicos de urgencias y emergencias para cubrir la cobertura demandada. Recordemos que España es un país con una población envejecida y una baja natalidad”, y recalca que el recambio generacional es fundamental para poder seguir ofreciendo una sanidad de calidad y comprometida a los pacientes, “y ahora mismo, os aseguramos que no existe ese recambio”.

Fomenta la fuga de médicos

Respeto a este tema, el experto menciona a los estudiantes de medicina que quieren ser especialistas en medicina de urgencias y emergencias, “se ven abocados a salir de nuestro país. El Gobierno de Sánchez está fomentando la fuga de talentos”.

Asimismo, los urgenciólogos de las Islas Baleares solicitan a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que “interceda por nosotros en la próxima reunión del Consejo Interterritorial. Necesitamos poner sobre la mesa los problemas que esta situación genera y que, el presidente Sánchez tome medidas inmediatas y urgentes. Si se hubiese aprobado hace años la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, hoy no faltarían médicos, y los pacientes no estarían sufriendo las consecuencias de esta situación. Exigimos la creación de la Especialidad de Urgencias YA como parte de la solución al grave problema de recursos humanos de nuestro Sistema Sanitario.”

Está previsto que la presidenta del Govern participe esta tarde en una reunión telemática del Consejo Interterritorial de Salud y que este asunto sea abordado ya que SEMES Baleares ha revelado que todas las sociedades del país han remitido las mismas cartas a sus respectivos presidentes autonómicos para que apoyen sus reivindicaciones.

"El programa formativo (de una duración de 5 años, como los requeridos para formarse en la especialidad médica más exigente) ya está hecho y ha sido enviado al ministerio de Sanidad y ha sido aprobado por los diferentes Colegios de Médicos. Todo el trabajo está hecho, ya solo falta el sí político", concluye el presidente de la sociedad balear de Urgencias y Emergencias.