La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha desmentido hoy a la Sindicatura de Comptes que en su informe de fiscalización de las cuentas del Govern aseguró que se pagaron sobresueldos ilegales a 440 sanitarios. Según Gómez, "no se han pagado sobresueldos ilegales a nadie y respecto al informe de la Sindicatura de Comptes se refiere a la productividad variable que está regulada". En este sentido, Gómez insistió en que "Los 18.000 trabajadores del Servei de Salut de Balears cobran según lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Presupuestos y en la disposición adicional primera".

Patricia Gómez ha sido interpelada en el Parlament por la diputada de Vox Idoia Ribas sobre esta cuestión. Ribas le ha recordado también las contrataciones exprés y ha denunciado "la falta de control en las compras del IB-Salut". Por todo ello se ha producido un enfrentamiento con la consellera cuando Ribas le ha espetado: "Consellera, ni usted ni su marido (Juli Fuster, director general del IB-Salut) son Luis XIV y María Antonieta que estaban por encima del bien y el mal. Ya sabe como acabaron ellos dos". Estas afirmaciones han sido consideradas por Gómez como una amenaza y le ha recordado que si fuera por Vox no habría sanidad pública, al tiempo que ha insistido que "no se han pagado sobresueldos ilegales".

No obstante, tal y como publicó este periódico el pasado 20 de enero, el informe de fiscalización de las cuentas del Govern de 2019, elaborado por la Sindicatura de Comptes, es muy contundente al revelar revelar que el IB-Salut otorgó sobresueldos «irregulares» a 444 empleados, entre sanitarios y personal de administrativo. La auditoria de la Sindicatura recoge el informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que ya advirtió al IB-Salut de las irregularidades y solo en la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca las «retribuciones irregulares» son de 500.000 euros.