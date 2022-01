El Megapark Mallorca ha anunciado su reapertura este verano, tras dos años y medio cerrado. “Amigos, aquí vamos de nuevo”, ha publicado la sala de fiestas en sus redes sociales, sin dar más detalles.

Según ha podido saber Mallorca Zeitung, del grupo Prensa Ibérica, también editor de Diario de Mallorca, aún no se ha fijado la fecha exacta de apertura de la temporada. No obstante, se baraja el segundo fin de semana de mayo, aunque las operaciones están programadas para comenzar a principios de abril. Hay que tener en cuenta que la temporada turística en Mallorca suele comenzar a finales de abril y probablemente en Semana Santa, que este año cae a mediados de abril, muchos turistas alemanes vuelen a Mallorca siempre que la situación sanitaria provocada por la pandemia no lo impida.

Busca trabajadores

Además de anunciar la reapertura, Megapark también ha publicado en sus redes sociales un anuncio de empleo. El complejo de s'Arenal busca distribuidores de volantes, personal de servicio y empleados para la sala VIP de la temporada. Una de las condiciones para el trabajo es disponibilidad de dos meses de abril a octubre .

El Megapark había estado cerrado desde el estallido de la pandemia y, por lo tanto, abrió por última vez en otoño de 2019. Antes del coronavirus, la discoteca solía ser fuente de polémicas, especialmente relacionadas con el propietario Bartolomé Cursach. En un largo juicio, el rey de la noche, que además del Megapark regentaba también la discoteca Tito's, recientemente trasladada a Magaluf, fue acusado de corrupción. Debido a la falta de licencias, anteriormente solo se permitía la apertura parcial de Megapark.

Cursach vendió bienes raíces

Más recientemente, Cursach también ha vendido muchas de las propiedades de su imperio. La antigua ubicación de la discoteca Tito's en el Paseo Marítimo de Palma pasó a manos de la marca mallorquina de zapatos Camper, que construirá allí apartamentos de lujo.

Debido a los estrictos requisitos sanitarios, Megapark, enfocado principalmente al pública alemán, no ha abierto en los últimos dos años. Con un número limitado de personas y solo público sentado, la operación no era rentable, según señalaron. También hubo rumores de que Cursach quería vender el complejo.