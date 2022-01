La llegada de los fondos europeos a Balears resulta fundamental para paliar los daños económicos y sociales causados por la pandemia ya que nuestra autonomía ha sido una de las más castigadas económicamente dada su dependencia del turismo. El archipiélago destinará 4.640 millones de estas ayudas a 91 proyectos hasta 2030. Europa ha marcado unos plazos estrictos que suponen que en 2023 las subvenciones deben estar asignadas y en 2026, ejecutadas. Por este motivo, tanto la Administración pública como el sector empresarial y bancario, coinciden en señalar la necesidad de que 2022 se consolide como el año de la aceleración en la llegada de las subvenciones para beneficiar tanto al sector público como privado y, al mismo tiempo, cumplir con los plazos y objetivos establecidos. Esta es una de las principales conclusiones del debate organizado por Diario de Mallorca y Banco Sabadell en el club de este rotativo el pasado jueves para analizar la situación actual de las ayudas europeas para la recuperación en las islas.

Representantes del Govern balear, las empresas y la banca expusieron la actualidad más inmediata en torno a los fondos europeos. Así el evento, moderado por la periodista Vanessa Abad, responsable de Diario de Negocios de Diario de Mallorca, reunió a Miquel Company, conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura; Antonio Viader, director de la oficina de Fondos Europeos de CAEB (Confederación Asociaciones Empresariales de Balears); Jordi Mora, presidente de PIMEM (Petita i Mitjana Empresa de Mallorca); José Fuster, director de Fondos Europeos y Sostenibilidad de la Territorial Este de Banco Sabadell; Tomeu Matemales, director regional para Baleares de Banco Sabadell, Paco Sales, anterior director regional de esta entidad bancaria en las islas y la directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi.

Durante este año está previsto que se produzca un gran impulso de las convocatorias públicas

Inversiones estratégicas

El impacto de estas ayudas europeas en Balears fue el tema que sirvió para arrancar el debate. Miquel Company calificó este plan como una “magnífica oportunidad que se materializará en proyectos concretos de manera rápida”. A su juicio, la recuperación solo será una realidad si los fondos se dirigen al sector público y privado y de manera transversal. Recordó que para recibir estas ayudas hay que cumplir los objetivos fijados en el ‘Plan País’, diseñado por Europa, que establece que el 50% de las subvenciones pueden gestionarlas las Comunidades Autónomas. El conseller de Fondos Europeos agregó que Balears es una de las autonomías más castigadas por los efectos negativos de la Covid en el PIB. Por ello, se han aprobado una serie de inversiones estratégicas, con la unanimidad de todos los agentes sociales y económicos, para hacer frente a esta situación junto al Fondo Social, Feder, el REB o los impuestos autonómicos de carácter sostenible.

La dotación de los fondos europeos asciende a 2 billones de euros para atender las necesidades de los países miembros. Los fondos Next Generation, están incluidos dentro de ellos y con cerca de 800 mil millones de euros se destinan principalmente a proyectos asociados a la digitalización y la sostenibilidad.

España ha sido uno de los países más beneficiados con una dotación de 140.000 millones y uno de los primeros países en recibir una asignación. De momento han llegado 10.000 millones.

En este sentido, Antonio Viader expresó la postura de los empresarios que se muestran optimistas en relación al origen de los fondos pero no tanto en su aplicación. Recordó que de los 140.000 millones que recibirá nuestro país, unos 69.000 se destinarán a ayudas directas y el resto a préstamos. Viader reconoció que el proceso no es sencillo pero lamentó la lentitud: «La sensación de las empresas es que este año deben acelerarse las inversiones para poder acceder a los recursos». Lamentó que las cuantías de las convocatorias con cargo a los fondos Next Generation no suelen ser altas y los plazos muy amplios. Al respecto, recordó que en el caso de los 855 millones de euros que se repartieron de los fondos Covid, Balears es una de las comunidades que más han repartido y han llegado al sector productivo «por lo que debe ser igual en los fondos europeos».

Por su parte, Jordi Mora precisó que el 99% del tejido empresarial de Balears lo forman los autónomos y las microempresas por lo que defendió que las Pimes tengan protagonismo en el acceso a los fondos: «Deben ser beneficiarias directas y no queremos subcontratas. Para las Pimes los fondos son ciencia ficción, no saben cómo llegar a las ayudas». Criticó que en nuestro país las subcontratas se usan para ahorrar gastos y se incumple la ley de morosidad porque se paga a las empresas poco y tarde por lo que las pimes acaban siendo las grandes perjudicadas en el proceso.

Además, criticó que los objetivos a nivel nacional no están bien definidos. Propuso que igual que en el sector público se han creado oficinas para informar sobre las ayudas, como por ejemplo en los ayuntamientos, también deben destinarse al sector privado. En su opinión, 2022 debe ser el año del arranque del plan de ayudas al tiempo que puso de manifiesto que vamos retrasados. «Los distintos ministerios deberían tener publicadas las bases regulatorias en marzo para ejecutar los recursos en 2022».

Al respecto Miquel Company consideró que Balears no va retrasada en el proceso aunque sostuvo que hay que dar un impulso mayor para agilizar los procesos: «Disponemos de un tiempo de ejecución muy corto ya que en 2026 deben estar los proyectos concluidos». Recordó que en 2021 se aprobó y está previsto que durante este año se produzca un gran impulso de convocatorias públicas.

El conseller de Fondos Europeos quiso lanzar un mensaje de tranquilidad respecto a la fiscalización de los fondos que calificó de «estricta» ya que el Govern balear aprobó un plan antifraude y la cadena de gestión de las ayudas «está garantizada». Puso de relieve que las Pimes serán beneficiarias de dos maneras principales. Por una parte, por vía directa con planes de digitalización y movilidad y, por otra parte, mediante la contratación directa por obras y servicios aunque los beneficiarios sean los ayuntamientos. «Las ayudas concedidas a los consistorios son una palanca de creación de empleo porque, por ejemplo, si quieren cambiar el sistema de aislamiento para ser más sostenibles acuden a empresas de Balears», indicó el conseller.

El papel del sector bancario

El sector bancario juega un papel esencial como intermediario entre la Administración pública y las Pimes y así lo puso de relevancia José Fuster como director de Fondos Europeos y Sostenibilidad de la Territorial Este de Banco Sabadell. Resaltó que 2022 debe consolidarse como el año de la aceleración en la llegada de los recursos europeos. Explicó que los Fondos suponen una oportunidad porque se espera que se movilicen 4 euros privados por cada 1 euro público. Fuster esgrimió que los clientes no palpan la llegada de los fondos por lo que la banca debe emprender acciones para guiarlos. En este sentido, describió las acciones puestas en marcha por el banco Sabadell. Entre ellas, destacó la labor de divulgación con un ciclo de webinars y eventos online a cargo de expertos de diversos sectores además de webs especializadas.

En el ámbito del negocio bancario, el banco Sabadell plantea una propuesta de valor con un amplio catálogo de productos con la anticipación de las ayudas; la financiación del coste que no cubren los fondos; la concesión de avales; la identificación de ayudas en base a unos criterios y el perfil de los clientes y un acompañamiento a través de una consultoría para tramitar las subvenciones.

Los proyectos en Balears

El debate celebrado en el club Diario de Mallorca también sirvió para conocer los principales ejes en que están basados los proyectos que Balears prevé desarrollar con los fondos europeos. El conseller Miquel Company explicó que de los 4.640 millones que recibirán las islas hasta 2030, unos 1.500 ya están asignados. Los planes a los que se destinen estos recursos deben estar basados en la competitividad, la diversificación, la sostenibilidad y la cohesión social, entre otros. La economía circular, el medioambiente, el turismo, el ciclo del agua y los hubs o espacios de innovación estarían relacionadas con estas materias.

Para Antonio Viader, el gran reto es conseguir que lleguen las ayudas europeas al sector productivo local. Tal como señaló, normalmente las empresas explotan su modelo de negocio pero sin participar en convocatorias europeas. Viader detalló que la CAEB creó una oficina de divulgación para los empresarios y abogó por la colaboración público-privada con la esperanza de que se traduzca en proyectos financiados.

Respecto al efecto indirecto de estas subvenciones europeas sobre la economía local, lamentó que la tasa de participación de las entidades locales en las líneas de ayuda convocadas en la administración local durante el 2021 ha sido muy baja. A su entender, en un contexto de crisis pandémica si no se acelera el proceso «será una oportunidad perdida» ya que en 2023 deben estar asignadas y en 2026 ejecutadas.

La competitividad, la diversificación, la sostenibilidad y la cohesión social, ejes de los fondos en Balears

Jordi Mora advirtió que las empresas se encuentran muy endeudadas como consecuencias de la pandemia y alertó de que resulta complicado que puedan llevar a cabo nuevas inversiones. Por este motivo, precisó que resultaría importante definir qué aspectos de la nueva ley turística pueden articularse con los fondos europeos. Al respecto, Miquel Company indicó que el objetivo es que las ayudas de 230 millones asignadas a Balears para turismo puedan resultar útiles para las empresas de las islas.