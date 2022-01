El Parlament cita a Jaume Far el miércoles para que explique si recibió presiones para dimitir de Anticorrupción

La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha acordado hoy citar al exdirector de la Oficina de Lucha contra la Corrupción, Jaume Far, para el próximo miércoles. La petición fue del PP de antes de que dejara su cargo, pero entre el debate de presupuestos y el parón de la actividad parlamentaria por Navidad no pudieron convocarla. El PP quiere que Far explique en la Cámara Autonómica los motivos de su dimisión y si recibió presiones que provocaron su marcha por parte del Govern, tal y como el declaró en algunos medios.

