Cinco mil positivos han tramitado su baja por covid-19 en Baleares desde el viernes

Desde el pasado viernes en que se puso en marcha la web para que los propios usuarios gestionaran sus bajas médicas por haber enfermado de covid-19 hasta cinco mil personas lo han hecho, según confirmó ayer el Servei de Salut.

Varios médicos apuntaron que la autotramitación de las bajas favorece la picaresca porque, dieron por sentado, «todo el mundo conoce ya cuál es la sintomatología de la covid» que te puede dejar en casa sin ir a trabajar.

En la comparecencia en la que se explicó como se debía realizar el trámite informático, la directora asistencial del Servei de Salut, Eugènia Carandell, admitió que tenían hasta 12.000 bajas laborales pendientes de tramitar.

Y, sin ir más lejos, ayer se supo que el Servei de Salut ha incorporado a nueve médicos jubilados para intentar desatascar el embudo de las bajas médicas desde la central covid ubicada en Can Valero.

Médicos de Atención Primaria consultados no están muy conformes con que se les quite la «gestión de las bajas médicas de nuestros pacientes para que las manejen otras personas que no saben nada sobre ellos ni sobre su historial médico», lamentaron defendiendo que, en algunos casos, la sintomatología y el peligro persisten más allá de los siete días en los que debes aislarte antes de reincorporarte a tu actividad profesional.

Pérdida de fe en las vacunas

Otro de los problemas con los que tienen que lidiar los sanitarios es una creciente pérdida de fe en la acción de las vacunas. «Pacientes con las tres dosis vacunales puestas se han contagiado y por ello se está perdiendo la fe en la eficacia de las vacunas. Yo mismo llevaba las tres dosis y me contagié en el mes de diciembre por lo que puedo asegurar que la vacuna no ha cubierto mis expectativas iniciales», concluye otro facultativo.