El director insular de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Josep Manchado, está animando las redes sociales hablando de la covid. Se refiere a la pandemia con sorna, critica la falta de libertad y a los «atemorizados» por la pandemia en sus mensajes, especialmente en Facebook. De igual modo, ensalza la postura del tenista Novak Djokovic, expulsado del Abierto de Australia por no acreditar su vacunación.

Manchado reconoció a este periódico que está en contra del pasaporte covid y con sus mensajes en las redes da a entender a todos sus seguidores que hace apología de ello. «No soy negacionista ni contrario a las vacunas, me gusta utilizar la ironía en las frases», señaló el director de Medio Ambiente.

Publica varios mensajes con fotos de Djokovic y asegura: «Forza Nole!!! Millones de personas están contigo». En otra afirma: «Djokovic, forza Nole! con un par». El 5 de enero publicó una foto de un rebaño de ovejas y Manchado apuntaba: «Esta foto la hice en la Patagonia, no es ni Palma ni España estos días». También asegura en otra publicación del 7 de enero que «en estos días de tantas y tantas decepciones, de ver gente que respetaba, admiraba y quería convertirse en un rebaño miedoso y marginador...».

De todas formas, el que ha levantado más ampollas ha sido uno que mucha gente ha entendido de desprecio hacia los sanitarios. Es un comentario a una información que habla sobre los test de antígenos y si es mejor coger muestras por la garganta o por la nariz. «Hazlos por el culo, hombre, pero por el culo de los sanitarios», asegura Manchando en su perfil de Facebook y que se puede leer junto a estas líneas.

Sobre este último mensaje, el director insular de Medio Ambiente explicó que se trataba de «una broma con una amiga que, además, es sanitaria».

Respecto a sus mensajes no considera que sean ofensivos ni contrarios a las vacunas: «No soy negacionista ni tampoco voy en contra de las vacunas. Estoy en desacuerdo con el pasaporte covid y con lo que le han hecho a Djokovic, nada más», aseveraba. También indicaba que sus mensajes comparando a la gente con un rebaño «a lo mejor se refieren a los antivacunas».

Manchado, en un primer momento, apeló a su privacidad cuando se le preguntó si estaba vacunado. No obstante, poco después admitió que sí se había inmunizado. También admitió que «los mensajes negacionistas y contra las vacunas no son compatibles con un cargo público, pero los míos no lo son». No obstante, cuando menos, sus publicaciones siembran la duda.

Hay que recordar que el Govern destituyó al defensor del menor, Serafín Carballo, al negarse a ser vacunado. Consideraron incompatible su postura con el cargo.

Tal y como público este diario, Manchado ya levantó la polémica a raíz del confinamiento de los menores de los viajes de estudios: «A más de uno le caerá el pelo por este encierro de menores sin su consentimiento, es muy grave», afirmó en un mensaje que después borró.

El Govern afirma que los vacunados no son altos cargos, son directivos

La Abogacía de la Comunidad ha presentado un informe de alegaciones contra la investigación que inició la Oficina Anticorrupción contra el personal y cargos del IB-Salut y del Consell que se vacunaron el primer día de la llegada de las dosis a las islas. En este escrito, los abogados del Govern le recuerdan a Anticorrupción que no son altos cargos, se trata de directivos que no están sujetos al control de la Oficina Anticorrupción.

Hay que recordar que el hasta hace poco director de la Oficina Anticorrupación, Jaume Far, inició una investigación por los seis cargos de gestión del IB-Salut y la directora insular de gent Gran del Consell que se vacunaron en diciembre de 2020. Asimismo abrió diligencias por la vacunación de los directivos de los hospitales. En total investiga a 21 personas.

En este contexto, las alegaciones de los abogados de la Comunidad le recuerdan que «ninguno de ellos es un alto cargo, son directivos, no están sujetos al control de Anticorrupción y prueba de ello es que no están obligados a presentar ni su declaración de la renta ni de patrimonio». El Govern los coloca en el estatus de funcionarios y los deja fuera de los cargos públicos.

De igual modo, señala que «tampoco ninguno de ellos utilizó su cargo para beneficiarse de la vacunación» y recuerda que si se inmunizaron fue debido a que los responsables sanitarios en aquel momento «los citaron para inmunizarse».

Respecto a los directivos de hospitales, la Abogacía le recuerda a Anticorrupción que todo el personal de gestión, limpieza, ademas del sanitario estaba englobado en el grupo dos de prioridad y señalan que «el personal de gestión también tiene contacto directo con los enfermos». Por todo ello, la Abogacía de la Comunidad exige a Anticorrupción que archive la investigación.