Ante el aumento de casos debido a la variante Ómicron el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IBSALUT) ha puesto a disposición de los ciudadanos una página web llamada autorastreigcovid.ibsalut.es para conocer si son contacto estrecho o no y poder hacerse una PCR o antígenos.

En ella se hacen una serie de preguntas como si "¿hace 10 días o más desde que tuvo el último contacto con la persona diagnosticada de covid-19?", en el caso de haber tenido contacto hace menos de 10 días, se debe indicar que no y preguntará "¿ha estado en el mismo lugar que la persona diagnosticada de covid-19 a menos de 2 metros durante más de 15 minutos?", en el caso de ser afirmativo, se es contacto estrecho.

No se es contacto estrecho si: aunque haga menos de 10 días no ha estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos en menos de 24 horas con el positivo o si hace más de 10 días que se tuvo el contacto y no hay síntomas.

¿Qué tengo que hacer si soy contacto estrecho?

En el caso de ser contacto estrecho y tener la pauta de vacunación completa o haber pasado la enfermedad hace menos de seis meses, no debe hacer cuarentena. Sin embargo, se recomienda limitar las actividades esenciales y las interacciones sociales, además de usar la mascarilla, tener distancia de seguridad y lavarse las manos a menudo. El IBSalut aconseja que las personas que, aún así, si se convive con el positivo o si se es una persona vulnerable, se pida cita para hacerse una prueba entre el tercer y quinto día después del último contacto con la persona con covid-19.

Si por el contrario, no se cuenta con la pauta de vacunación completa, se tendrá que hacer cuarentena en casa durante siete días, además de hacerse una prueba diagnóstica entre el tercer y quinto día después del último contacto con la persona con covid-19. En este caso, el IBSalut recomienda quedarse aislado un una habitación y usar mascarilla si se sale de ella, lavarse las manos a menudo, evitar el contacto con los convivientes y vigilar los síntomas como tos, fiebre o dificultad respiratoria durante 10 días. Si se tiene alguno de los síntomas, se tiene que llamar a InfoCOVID (900 100 971) e indicarlo.

En ambos casos, cuando se acabe el cuestionario, se tendrá que pedir una cita. Primero, hay que declarar que los datos proporcionados son ciertos e iniciar la reserva. A partir de aquí hay que seccionar la isla donde se reside y el centro donde se va a hacer la prueba diagnóstica. A continuación hay que indicar el DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico y los datos de la persona diagnosticada de covid-19 de la que se es contacto estrecho. Finalmente, se puede elegir una cita para hacerse la prueba.

Si necesitas baja médica

En el caso de tener que hacer cuarentena o resultar positivo y necesitar una baja médica, se debe llamar a InfoCOVID e indicarlo para que se tramite. Actualmente, la conselleria de Salud ha puesto a disposición de la ciudadanía una página web para autogestionar la baja laboral con el objetivo de agilizar el proceso y descolapsar el sistema.