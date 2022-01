La CAEB ha dado la voz de alarma al Govern ante la tardanza para obtener el alta laboral por la covid. La presidenta de la patronal, Carmen Planas, manifestó su preocupación por esta cuestión y ha instado al Ejecutivo, a través de una carta dirigida al director general del IB-Salut, a que adopte medidas urgentes que posibiliten a los pacientes recuperados que se reincorporen a sus puestos de trabajo.

«Entre los principales problemas detectados encontramos personas que, ante la presencia de sintomatología y el resultado positivo del test de antígenos, tratan de contactar con Infocovid y tienen muchas dificultades para lograr ser atendidas de manera rápida», aseveró Planas.

Desde las empresas han trasladado a CAEB que los trabajadores, una vez logran comunicarse con Infocovid, suelen tardar varios días en conseguir cita para la prueba diagnóstica y la atención médica, lo cual también genera un mayor tiempo de baja laboral.

Además, apuntan que si el procedimiento adoptado es la emisión automática y simultánea de la baja y alta médica a 7 días, no se les suele informar de ello. Tampoco suelen recibir llamadas de seguimiento por parte del personal sanitario. «Las empresas están teniendo serios y graves problemas en la gestión de sus plantillas ante la avalancha de personas infectadas que no disponen de su baja laboral ni del alta médica una vez se han recuperado» indicó Planas. Asimismo, añadió que «en muchos casos el tiempo de baja supera el necesario porque la persona ya se encuentra recuperada y no puede reincorporarse a su puesto de trabajo al no disponer del alta médica», añadió.

«Hay sectores productivos especialmente perjudicados. Es lo que ocurre con el de alimentación, que ya tiene problemas de reposición y de servicio y peligra el cierre de establecimientos» aseveró Carmen Planas.

Ante esta problemática, CAEB ha trasladado al IB-Salut la urgente necesidad de adoptar medidas como incrementar los recursos humanos para atender debidamente a los usuarios que demandan la atención y reforzar los recursos humanos en Inspección Médica para poder poner al día lo antes posible la tramitación de todas las bajas y altas pendientes.