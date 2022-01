Fitur vuelve a su salsa y fluyen las citas de negocios

Por los pasillos de Ifema engalanados con rincones del mundo entero en miniatura, como toca en la gran feria del turismo español, Fitur, fluyen ríos de gente, reuniones y exhibiciones. El protocolo marca circular con una mascarilla FFP2, por lo demás pareciera que no hay pandemia: a los habituales les sorprendió ayer la cantidad de participantes. Hay ganas de hacer negocios y que vuelvan los viajes con toda la normalidad que permite la crisis sanitaria.

Escarrer invita a Armengol a su primer hotel sin huella de carbono

Francina Armengol sigue en buena sintonía con los grandes del turismo español, parte con la ventaja de que sean mallorquines. Gabriel Escarrer invitó a la presidenta balear a que vaya a conocer el primer hotel sin huella de carbono de Meliá en Menorca, uno de los objetivos más ambiciosos de la compañía en su carrera de la descarbonización de la actividad hotelera y el primer cinco estrellas de la isla. Le va ni que pintado a la socialista en plena promoción de su ley de circularidad turística, con el espaldarazo que le está brindando el líder de Exceltur a su norma rompedora. Solo le falta a la presidenta ganarse a los pequeños empresarios. Por lo demás, el consejero delegado de Meliá transmite optimismo porque «lo más importante es que las ganas de viajar siguen intactas». Después de un 2021 en el que la cadena de los Escarrer logró firmar 21 hoteles y abrir 13, este año «al menos» tendrán 11 aperturas. Para finales de 2023 o 2024 «si no hay ningún susto», recuperarán los ingresos precovid.

Utor emocionado por el primer barco eléctrico para la ruta Ibiza-Formentera

Y como la sostenibilidad manda y puja para ser sinónimo del archipiélago balear, Armengol también estuvo al lado del presidente de Baleària, Adolfo Utor, para acompañarle en la presentación del primer barco eléctrico de pasaje y carga libre de emisiones contaminantes en las estancias y aproximaciones a puerto. Cubrirá la ruta Ibiza-Formentera y contará con un laboratorio de pruebas para el uso del hidrógeno verde. «Este barco tiene un componente emocional», aunque sea «pequeño y sencillo aspira a ser el más sostenible de la flota al ser eléctrico.

Aun sin PERTE Maroto insiste en el compromiso con el sector

La ministra de Industria, Comercio y Turismo empezó la semana con los reproches de los hoteleros y los populares en los foros de Hotusa y Exceltur de no poner en marcha un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) turístico. Ella sale al paso defendiendo que su Plan de Recuperación y Modernización es «la apuesta ganadora». Lo sea o no, ayer departió con la líder hotelera mallorquina María Frontera sobre qué pasos dar en caso de que ómicron no aligere su efecto en los plazos previstos.

Barceló, premio CaixaBank a su trayectoria

Barceló sigue cosechando premios. Ramón Juan, director comercial de Empresas en Balears, entregó a Simón Pedro Barceló el galardón a la trayectoria empresarial en el archipiélago en el marco de la cuarta edición de los premios Hotels & Tourism, coincidiendo con su 90 aniversario. Mientras, otra cadena, Hotels Viva anuncia que está poniendo a punto sus establecimientos con una inversión de 5 millones.

Visita al estand de ‘Viajar’ de Javier Moll y Arantza Sarasola

Y por el estand en Fitur de la revista Viajar se acercaron Javier Moll y Arantza Sarasola, el presidente y la vicepresidenta de Prensa Ibérica, editores de Diario de Mallorca.